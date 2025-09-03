自転車と一緒に、電車旅！JR大糸線の糸魚川駅と南小谷駅の間でサイクルトレインを運行します

公益社団法人 新潟県観光協会

大糸線活性化協議会（事務局：糸魚川市都市政策課）では、松本駅（長野県松本市）から糸魚川駅（新潟県糸魚川市）を結ぶ鉄道路線JR大糸線内の糸魚川駅～南小谷駅間において、自転車をそのまま車内に持ち込める「サイクルトレイン」を運行します。自転車を降り畳んで輪行バッグに入れることなくそのまま列車に積み込んで移動できます。自転車と一緒に、気軽な電車旅とサイクリングをお楽しみいただけます。

今年の運行日は、9月27日（土）と10月18日（土）の2日間。日本海の景色を望む糸魚川市エリアや、雄大な自然が広がる小谷村・白馬村エリアで、秋ならではのサイクリングを満喫してみませんか。

サイクルトレイン 開催概要

1．運行日

2025年9月27日（土）、10月18日（土）

2．運行区間

JR大糸線 糸魚川駅～南小谷駅（途中乗降不可）

3．コース

- 糸魚川発着コース 往路：糸魚川駅 8:54発 → 南小谷駅 9:56着 復路：南小谷駅 16:22発 → 糸魚川駅 17:21着- 南小谷発着コース 往路：南小谷駅 10:06発 → 糸魚川駅 11:04着 復路：糸魚川駅 15:13発 → 南小谷駅 16:15着

4．定員

各コース15名（先着順）

5．利用料金

往復運賃：大人1名1,360円／こども1名680円

※手回り品きっぷは不要です

6．申込み方法

糸魚川市ホームページの申込フォームよりお申込みください

申込ページはこちら :https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/8617.html

申込期限

１.9月運行分：令和7年9月17日（水）

２.10月運行分：令和7年10月8日（水）

お問い合わせ先

大糸線活性化協議会（事務局：糸魚川市都市政策課）

糸魚川市産業部 都市政策課 交通政策係

担当：田村・中村

電話：025-552-1511（内線2383）