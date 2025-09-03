【ヴァンドーム青山】「Cirque Etincelant（煌めきのサーカス）」をテーマにした2025オータムコレクションを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

「知的・エレガンス・ベーシック」をキーワードに、日常使いの出来る上品で瑞々しいジュエリーを提案するヴァンドーム青山。

2025秋冬は「Cirque Etincelant（煌めきのサーカス）」をシーズンテーマに楽しさと喜び、遊び心溢れる幻想的な世界へと誘うような煌めきに満ちた魅力的なジュエリーコレクションをお届けします。

2本セットリング（モデル薬指・右画像）：\249,700（K18YG,ガーネット,ダイヤモンド） ダイヤモンドリング（モデル中指）：\198,000（K18YG,ダイヤモンド） ダイヤモンドリング（モデル人差し指）：\198,000（K18YG,ダイヤモンド）

華やかなサーカスをイメージする2本セットのリングは、次々に繰り出されるサーカスの演目を思わせる、異なる表情が魅力です。

中指のリングは、華やかで弾けるような光と拍手をイメージ。

きらびやかな装飾が施されたステージで繰り広げられるパフォーマンスの感動と興奮を思い起こさせてくれるアイテムです。

ネックレス：\156,200（K18YG,ガーネット,ブラウンダイヤモンド）ピアス：\106,700（K18YG,ガーネット,ブラウンダイヤモンド）ネックレス：\156,200（K18YG,ガーネット,ブラウンダイヤモンド）

ステージの装飾や衣装に使われる「ハーリキンチェック」という模様から抜き出したモチーフは、

モダンでカジュアルなムードが感じられます。

リング（画像左から）：\102,300,\165,000,\176,000（全てPT,ダイヤモンド）ネックレス（上から）：\99,000（PT,ダイヤモンド）, \264,000（PT,アイスブルーダイヤモンド,ダイヤモンド） ピアス：\203,500（PT,ダイヤモンド）

ネックレス：\132,000 ピアス：\93,500 リング：\209,000（全てK18YG,ダイヤモンド）ネックレス：\44,000 リング：\66,000 （全てK10PG,ブラウンダイヤモンド）

25Autumn 特集ページはこちら>> https://vendome.jp/aoyama/feature/2025aw

オンラインストア：https://vendome.jp/aoyama

インスタグラム：https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/

X：https://x.com/Vendome_Aoyama