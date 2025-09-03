[ウェブ電通報] は株式会社 電通が運営するビジネス情報サイトです。 マーケティングや事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介しています。

ウェブ電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。8月25日から8月31日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■日立と電通のかけ算。toBもtoCもカバーする発想力と実装力とは？

https://dentsu-ho.com/articles/9384

#AI#課題解決#ソーシャルグッド#社会課題

日立製作所と電通、電通デジタルの三社は、生成AIで社会課題を解決する取り組みとして「AI for EVERY」を発表しました。本座談会では、三社の考える発想力と実装力について語り合います。記事を読む

著者：越智 啓之（日立製作所 AI＆ソフトウェアサービスビジネスユニット）×赤司 卓也（日立製作所 AI＆ソフトウェアサービスビジネスユニット）×高橋 優太（電通デジタル コンサルティング＆プロデュース領域 トランスフォーメーションストラテジー部門）×越智 一仁（電通 Dentsu Lab Tokyo）×岸本 和也（電通 Dentsu Lab Tokyo）

■値上げ時代の新しい贅沢。「ひと匙プレミアム」な調味料

https://dentsu-ho.com/articles/9394

#調査#マーケティング#食生活#食ラボ

少量で料理の満足度を底上げする、いま注目の「プレミアム調味料」。自宅で非日常を味わえる「ちょっといいひと匙」は、値上げ時代の新しい贅沢になりつつある。そんな志向性について着目し、食のキザシをひもときます。記事を読む

著者：宮崎 凌太郎（電通 第3マーケティング局 マーケティング・コンサルティング1部）

■物価高時代でも「心が動く体験をしたい！」現代の消費者マインドとは

https://dentsu-ho.com/articles/9391

#生活者意識調査#調査#生活者インサイト

消費と欲望の関係から、さまざまなソリューション開発や情報発信を行う組織「電通デザイアデザイン」が5月に実施した「心が動く消費調査」を分析し、「物価高」の現象にフォーカスし明らかになった、いまどきの消費者の金銭に対する意識をご紹介します。記事を読む

著者：立木 学之（電通 未来事業創研）

■PRの可能性を開く「PR思考による創造」 香田有希氏が見たカンヌ

https://dentsu-ho.com/articles/9386

#クリエイティビティ#カンヌライオンズ

「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル」が、6月16日から20日までフランス・カンヌで開催されました。世界最大規模のクリエイティビティの祭典は参加者たちの目にどう映ったのか。それぞれの視点でカンヌの「今」をひもときます。記事を読む

著者：香田 有希（電通PRコンサルティング 第3PRソリューション局 ）

■害獣から梨を守る！LIVEカメラ監視員求む！

https://dentsu-ho.com/articles/9396

#募集

「寝たいけど寝られない時間」を、自分や誰かのための価値ある時間に変える睡眠プロジェクト「ねれないス」が、寝られない時間を利用して梨を守る害獣監視員を募集している。記事を読む

