奈良国立大学機構 リカレント教育講座2025「特別講義」開催のお知らせ
本機構は、令和5年度において「なら産地学官連携プラットフォームリカレント教育タスクフォース」を構築し、主に経営者を対象としたリカレント教育事業を実施しています。今年度についても文科省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の補助金を得て、「3D-Digitalものづくり実践講座」、「ならの歴史・文化探究講座」、その他リカレント教育講座を実施いたします。本事業では、放送大学との連携のもと、「幕末・奈良の風情」ならびに「正倉院―場所の力・歴史の奥行き―」と題する特別講義2講義を実施いたします。
奈良の歴史・文化に思いを馳せながら、新たな時代に向けた知識と技術の習得にご活用ください。
日 時：令和7年10月23日（木）15:00～18:10
内 容：・「幕末・奈良の風情」15:00～16:30
講師：岡本 彰夫（放送大学客員教授）
・「正倉院―場所の力・歴史の奥行き―」16:40～18:10
講師：杉本 一樹（放送大学客員教授）
受講形態：対面、オンライン
場 所：奈良女子大学コラボレーションセンター Z306教室
受講料：無料
申 込：以下のフォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/rFneDFH2bhyBFefH9
詳細は以下Webページをご確認ください。
https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/516/