資本業務提携のお知らせ

株式会社NAOSEL

株式会社NAOSEL（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：藤木誠士、以下「当社」）は、2025年6月16日付でマラトンキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小野俊法、以下「マラトンキャピタル」）が運営するマラトン1号投資事業有限責任組合（以下「マラトン1号ファンド」）が出資する特別目的会社と資本業務提携を行ったことをお知らせいたします。

【提携の背景】

当社は2013年に個人事業の整骨院としてスタートし、2016年に法人化。以降10年以上にわたり、熊本・福岡を拠点に開院を進め、現在では整骨院16院（FC1院含む）・脱毛サロン1店舗の合計17拠点を通じて、地域の皆さまの健康を支えてまいりました。「健康寿命を延ばすことを本気で考える集団」として、患者様の本質的な健康に寄与するサービスを提供し続けています。

一方、マラトンキャピタルは、1号ファンド約110億円、2号ファンド約350億円を運用し、チームとして累計100社を超える提携実績を持つ、国内トップの中小企業支援実績を有する投資会社です。豊富な経営支援の知見と強固なネットワークを背景に、幅広い産業で企業の持続的な成長を支援してきました。

【今後の展望】

本提携を通じて、当社は、マラトンキャピタルの支援を得て、当社は経営管理体制の高度化・仕組み化を進めるとともに、採用力の強化、新規出店の加速を実現し、より多くのお客様に安心・安全で質の高いサービスをお届けしてまいります。

また、整骨院というプラットフォームを基盤に、目に見える不調だけでなく、潜在的な「健康に過ごしたい」というニーズに応えられる組織として、地域社会の健康課題解決に一層貢献してまいります。

【代表者コメント】

株式会社NAOSEL 代表取締役社長 藤木誠士

「私たちNAOSELは、単に『痛みを治す』集団ではありません。

私たちが目指すのは、患者様一人ひとりが“よりエキサイティングな人生”を歩むための原動力となることです。

『健康寿命を延ばす』という理念は、ただ寿命を長くすることではなく、毎日をワクワクしながら生きるための力を届けること。

整骨院というフィールドは、その夢を実現するための舞台にすぎません。

今回の提携によって、私たちはもっと速く、もっと広く、もっと深く、人々の人生を変えていきます。

マラトンキャピタルと共に、NAOSELは“治療”の枠を超え、“人生をエキサイティングにするインフラ”へ進化していきます。

そして、この挑戦を共に進めるのはNAOSELの仲間たちです。

一人ひとりの社員の情熱こそが、患者様の未来を動かす力です。

“人の人生を変える仕事をしている”という誇りを胸に、ワクワク働ける環境で、それぞれが輝けることを大切にしています。

地域にとって『健康を守る存在』を超え、『未来を楽しむ伴走者』であり続けるために。

そしてこの挑戦を、日本中、世界中へと広げていくつもりです。」

NAOSEL概要

会社名：株式会社NAOSEL

代表者：代表取締役社長 藤木 誠士

所在地：熊本県熊本市東区東野三丁目20番3号

主な業務内容：整骨院／脱毛サロンの運営

設立：2016年1月

URL：https://naosel.net/, https://naoselofficial.online/

マラトンキャピタル概要

会社名：マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

代表者：代表取締役社長 小野 俊法

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目６番２号新丸の内センタービルディング21階

主な業務内容：プライベートエクイティファンドの組成・運営・管理

設立：2021年4月

URL：https://www.marathoncapital.co.jp/

本件に関する問い合わせ先

株式会社NAOSEL 広報部

E-mail：info@naosel.co.jp