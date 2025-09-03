シーイヤー、大阪・関西万博 英国館にて３０台以上のCear paveでAmpetronic社主催イベントをサポート

シーイヤー株式会社

2025年7月31日 東京

シーイヤー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：村山好孝）は、2025年8月21日（木）に大阪・関西万博 英国館で開催された「Audio Technology for the Future Event 2025」において、Ampetronic社主催のセッションを音響面からサポートしました。

当日は、30台以上のAuracast(TM)対応立体音響スピーカー「Cear pave」をAuracast(TM)でワイヤレス接続し、今注目されている空間立体音響再生によって会場を音楽で演出しました。さらに、一部の翻訳音声も来場者に届け、ヘッドセット不要で多言語音声体験を実現しました。ケーブルレスならではの簡単で柔軟なセッティングにより、大規模な音響演出を短時間で構築することができました。

Ampetronic社イベントでの活用

空間立体音響による会場演出：30台以上のCear paveをAuracast(TM)で同時接続し、包み込むような音楽空間を創出

翻訳音声の実演：Ampetronic社のAuracast(TM)トランスミッター「Auri」と連携し、一部セッションで翻訳音声をスピーカーから配信

簡単セッティング：ワイヤレス接続により効率的に大規模音響を構築、イベント開始前にスムーズに設置完了

特別デザインの展示

会場では、英国館公式マスコット「PIX」をモチーフにした特別仕様のCear paveも展示されました。英国国旗カラーを取り入れたこのモデルは、英国館らしさを象徴するデザインであり、Ampetronic社のイベントを彩りました。

イベント詳細

イベント名：Audio Technology for the Future Event 2025

開催日時：2025年8月21日（木）13:00～18:00

会場：大阪・関西万博 英国館 ホスピタリティスイート

主催：Bluetooth SIG、Ampetronic

主要登壇者：

ヘンリー・ウォン氏（Bluetooth SIG）

エド・ベック氏（Ampetronic / Listen Technologies）



関 正彦 氏 （ソニー株式会社）



マーティン・アームストロング氏（GNヒアリング・ジャパン）

ヘンリー・ウォン氏（Bluetooth SIG）

エド・ベック氏（Ampetronic / Listen Technologies）

関 正彦 氏 （ソニー株式会社）

マーティン・アームストロング氏（GNヒアリング・ジャパン ）

代表取締役コメント

「Ampetronic社の革新的なイベントにて、30台以上のCear paveをAuracast(TM)で同時接続し、空間立体音響による会場演出を実現できたことを大変光栄に思います。Auracast(TM)によるワイヤレスの新しい音響体験は、万博のテーマ『いのち輝く未来社会のデザイン』にも通じるものです。Ampetronic社をはじめ関係各社との協力により、来場者の皆さまに未来の音響を体感いただけたことを嬉しく思います」

シーイヤー株式会社 代表取締役 村山好孝

Auracast(TM)とは

Auracast(TM)は、Bluetooth SIGが推進する次世代のブロードキャスト・オーディオ技術です。従来のBluetoothのように1対1で接続するのではなく、1対多の同時配信を可能にし、無制限に近い数の受信機へ同時に音声を届けることができます。

これにより、

公共空間での音楽・音声放送

会議やイベントでの多言語同時通訳

美術館・観光施設での音声ガイド

など、幅広いシーンで新しい音響体験を提供します。





■会社紹介

シーイヤー株式会社は、「技術で楽しいを創造する」をモットーに、デジタル信号処理を用いた音響技術や空間立体音響の研究・開発を行っています。その開発力は国内外のメーカーにも提供され、製品やシステムの高付加価値化に貢献しています。独自技術と設計力を活かし、日常やビジネスの中に新しい体験価値を生み出す製品・ソリューションを提供しています。



会社概要

社名：シーイヤー株式会社（Cear, Inc.）

所在地：〒110-0016 東京都台東区台東2-19-6

代表者：代表取締役 村山 好孝

設立：2018年

事業内容：空間立体音響技術の研究・開発・製品展開、音響コンサルティング

URL：https://www.cear.co.jp





本件に関するお問い合わせ

広報担当：戸井田 悦代（といだ えつよ）

メール：toida@cear.co.jp

※取材用の写真・動画・体験デモ・導入事例などもご提供可能です。お気軽にお問い合わせください。



・BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

・その他全ての製品および技術名はそれぞれの保有者の商標または登録商標です。