クーリング・ウェア「フリーズテック “氷撃”」Hong Kong China Softball Association（中国香港ソフトボール協会）とのスポンサー契約を締結

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)が販売する、汗と風で驚きの冷感が持続する(※1) “氷撃”クーリングウェア「フリーズテック」は、Hong Kong China Softball Association（中国香港ソフトボール協会）とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

■ 中国香港ソフトボール協会 https://softball.org.hk/

中国香港ソフトボール協会は、参加を希望するすべての人にアマチュアとしての代表活動や普及・育成の機会を提供することに専念。さらに、国際トーナメントでプレーの可能性を最大限に発揮するために、可能な限り最高のトレーニング環境を提供することに尽力しています。

「 FREEZE TECH（フリーズテック）」は、2025/7/1～2026/6/30（1年間）商品を提供し（シャツ、アームカバー、冷感ミスト）製品を通じて地域社会の発展、そして、夏の暑さ対策をサポートしていきます。

【第14回 女子アジアカップでは6位の成績を収めました】

【フリーズテックとは】

汗と風で驚きの冷感が持続する(※1)フリーズテック。生地の裏側にエリスリトール、キシリトールを含有した＜“氷撃”冷感プリント＞を施しているのが特徴となり、このプリントが汗や水分を吸収すると、その吸熱特性により生地温度が下がり、冷感を付与します。さらに、風を受けることにより冷感を強く感じることができるため、ツーリングなどのバイク走行時はもちろん、炎天下での屋外作業でもご活用いただいています。

※1 冷感プリントが水分に反応している間。）涼感性能評価試験 （ユニチカガーメンテック株式会社による

更に「フリーズテック衣類用冷感ミスト」は、世界初！独自技術(※2) でアルコールフリー(※3) 処方を実現

冷感成分であるメントールを独自技術(※2)でナノカプセル化することでアルコールフリー(※3) を実現しました。アルコールフリー(※3)の衣類用冷感スプレーは業界初となります。メントールがナノカプセル化されたことにより、メントール自体の蒸発がおさえられ繊維に長くとどまり、ひんやり感が持続します。従来のアルコールにエタノールが融解された冷感ミストとの揮発性の実験比較では、「フリーズテック衣類用冷感ミスト」の揮発時間は 3.5 倍(※4)になり、効果が長時間持続することが確認できました。

汗に反応してひんやりとした冷感を保つ「フリーズテック」シリーズの衣類にスプレーすることで、相乗効果でより冷感を保持することが可能なブースター的存在です。

※2 組成物の特許 【特許番号】特許第7649496号(P7649496)

※3 アルコールフリーとはエタノールフリーを意味します。

※4 当社比較、冷感スプレー揮発性試験（ユニチカガーメンテック株式会社による）

【本件に関するお問い合わせ】 株式会社リベルタ PR担当 青島 info@l-and.co.jp

お客様お問い合わせ先：0120-718-456（平日9：00～18：00）

