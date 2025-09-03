ノーススターアドバイザリーがスマートプラスの「DWM」を採用し、資産運用サービス「マイウェルス」を開始

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループの株式会社スマートプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 紀子、以下「当社」）は、ノーススターアドバイザリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：絵野沢 佑一、以下「ノーススターアドバイザリー」）が、当社の証券取引プラットフォーム「Digital Wealth Manager（デジタル・ウェルス・マネージャー、以下「DWM」）」を採用したことをお知らせします。ノーススターアドバイザリーは、独自ブランド「マイウェルス」として、投資一任運用サービス、投資信託、債券を含む包括的な資産運用サービスを2025年9月3日（水）より開始します。

■ 採用の背景と狙い

昨今、新NISAなどの普及により日本では金融リテラシーの向上が進むとともに、金利環境の変化や資産運用の高度化により、富裕層・経営者の間で従来の運用手法の見直しやより専門的なアドバイスを求める動きが拡大しています。また、安定的な利回りを期待できる債券投資へのニーズや、より高度な投資一任運用サービスへの需要も増加しています。

上記の市場環境の変化を受け、ノーススターアドバイザリーは、お客様により充実した商品ラインナップと高度な運用サービスを提供し、お客様の資産成長により貢献するために、当社の「DWM」を採用し「マイウェルス」を開始することを決定しました。

■ 「マイウェルス」で提供するサービス

1. 投資一任運用サービス「+Alpha（プラスアルファ）」

「+Alpha Japan（プラスアルファ ジャパン）」 ：プライム市場構成銘柄を投資対象とし、TOPIXを上回るパフォーマンスを目指すアクティブ型運用サービスです。クオンツ手法による定量的な投資判断により、感情に左右されない一貫した運用を実現します。「高収益・高成長」×「財務健全」×「割安・高配当」×「好業績」の特性を持つ企業に投資します。

「+Alpha US（プラスアルファ ユーエス）」： 米国上場株時価総額上位2,000銘柄を投資対象とし、S&P500を上回るパフォーマンスを目指す米国株式特化型の運用サービスです。大型株戦略と中小型株戦略の2つの異なる戦略を提供し、投資家のニーズに応じた選択が可能です。

2. 投資信託販売サービス

ノーススターアドバイザリーが厳選した投資信託を中心に、お客様の投資目的やリスク許容度に応じた最適なポートフォリオを提案します。また、税制メリットを最大限活用した資産運用をサポートします。

3. 債券取引サービス

債券取引サービスでは、依然として安定的な利回りを期待できる米国ドル建債券を中心とした債券の取り扱いを行います。日本の金利環境と比較して相対的に魅力的な利回りを提供し、長期的な資産運用をサポートします。

サービス提供体制

「マイウェルス」では、ノーススターアドバイザリーが証券口座開設、投資一任契約の媒介、投資信託販売の媒介、債券取引の媒介を行い、当社は証券口座管理、投資一任運用、投資信託の募集の取扱い、債券の売買を担います。

■ 今後の展開

当社は今後、IFA事業者向けのパートナー戦略を更に強化します。特に、ノーススターアドバイザリーのような富裕層・経営者向けに高度な金融サービスを提供するIFA事業者との連携を深め、「DWM」を通じた高品質な資産運用サービスの普及を目指します。

■ 「Digital Wealth Manager+」について

「DWM+」は、当社が提供する証券取引プラットフォームです。仲介・媒介業者が容易かつ迅速に独自ブランドの証券サービスを構築・提供することを可能にします。各事業者は独自の運用戦略を採用した投資一任運用サービスを構築することができる他、日米株式を投資対象としたアクティブ型投資一任運用サービス「+Alpha」を予め搭載しており、厳選された投資信託および債券の取引機能も備えています。各事業者は自社のニーズに応じた商品を選択して独自色のある証券取引プラットフォームとして活用できます。契約締結後、最短2週間程度でサービス開始が可能な点も特徴です。

DWM+の詳細：https://ifa.smartplus-sec.com/ifalp/

以上

【ノーススターアドバイザリー株式会社について】

ノーススターアドバイザリー株式会社は、「真のお客様第一」を実現する金融サービスを目指し、2020年に設立されたIFA法人です。特定の金融機関に属さず、複数の証券会社と業務提携することで独立・中立の立場から充実した情報や分析ツールに加えて幅広い商品ラインナップを取り扱い、お客様の選択肢の最大化を可能にしています。証券、銀行、信託、保険、M&Aなど各分野の専門家が在籍し、資産運用のアドバイスを軸に保険や不動産、相続・事業承継などお客様の様々なニーズに対応し、あらゆる商品を組み合わせて提案しています。お客様の課題をワンストップで解決し、世代を超えて信頼関係を構築し、お客様のためにサービスを提供しています。

VSGアセットマネジメント株式会社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/513_1_9ebf4b0805013ed47386966afe2c340c.jpg?v=202509031227 ]【Finatextグループと株式会社スマートプラスについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/513_2_2c216ae534c26f82521e9bbdd08f963c.jpg?v=202509031227 ]■株式会社スマートプラス

株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム「BaaS（バース）：Brokerage as a Service」を軸に、事業者による自社顧客向け証券サービスの提供を支援するフィンテック企業です。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、証券領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12138/table/513_3_cfa61a1cb3461c765ac85de0215ca0cc.jpg?v=202509031227 ]

商号等：株式会社スマートプラス

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第3031号

加入協会：日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会

＜重要事項＞

■口座開設・お取引に関するご留意事項

・スマートプラスでお取引いただくこととなった際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。

・株式のお取引については、株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。投資信託のお取引についても基準価額の下落等により損失が生じる恐れがあります。また、債券のお取引については、相場の下落等により損失を被ることがあります。

・為替取引を伴う外国証券の取引については、前述に加えて為替相場の変動による損失を被ることがあります。

・レバレッジ型・インバース型ETFは運用にあたっての諸費用等により対象とする原指標と基準価額に差が生じる場合があり、中長期にあたってはその乖離が大きくなる可能性があるほか、複利効果により利益を得にくくなる場合があります。

・当社における各種口座開設に際しては当社所定の審査があります。

・資料等の中で個別銘柄が表示もしくは言及されている場合は、あくまで例示として掲示したものであり、当該銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありません。

・お取引に際しては当社から交付される契約締結前交付書面、目論見書その他の交付書面や契約書等をよくお読みください。

■投資一任契約に関するご留意事項

・スマートプラスと投資一任契約を締結した際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。

・当社がお客様と締結する投資一任契約に基づき投資運用を行うもので、投資元本は保証されるものではなく、運用による損益はすべてお客さまに帰属します。

・投資対象は、値動きのある国内外の有価証券等となりますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ投資元本を割り込むおそれがあります。

・投資一任契約お申込みの前に、契約締結前交付書面や約款等をよくご確認いただき、ご理解のうえお申し込みください。

・投資一任契約にはクーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）は適用されません。

・表示される過去の運用成績については将来の運用成果を保証するものではありません。