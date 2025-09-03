ジャバ・ザ・ハットやミレニアム・ファルコンの指輪が新発売『JAM HOME MADE / STAR WARS Collection』 2025年9月5日（金）より予約販売開始

株式会社 JAM HOME MADE

常に新しいユニセックスジュエリー、アクセサリーを提案し続ける株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 高橋征明）は、＜STAR WARS Collection＞2025年の第２弾を、2025年9月5日(金) より販売開始致します。

歴史的名作、垂涎のアクセサリーコレクション。

JAM HOME MADE / STAR WARSコレクションに新作が登場します。

「ジャバ・ザ・ハット」の指輪はドールアイ仕様、「ミレニアム・ファルコン」は銀河系を光速で航行する姿をイメージしました。その他、シリーズを通して愛され続ける「R2-D2」、「デス・スター」、帝国軍・反乱軍それぞれのマークなど、作品の世界観を彩る象徴的なモチーフを立体的に再現し、アクセサリーに仕上げました。名作は色褪せず後世にも継承されていくように、思い出と思い入れを込められる作品ファン垂涎のアクセサリーコレクションです。

【予約開始日】

2025年9月5日（金）

【商品概要】

■「ジャバ・ザ・ハット」リング

【サイズ】 #15,17,19,21 【カラー】 シルバー

【素材】 シルバー925 【価格】 \33,000（税込）

■「ミレニアム・ファルコン」リング

【サイズ】 #7,9,11,13,15,17,19,21 【カラー】 シルバー

【素材】 シルバー925 【価格】 \16,500（税込）

■「ミレニアム・ファルコン」ブレスレット

【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー

【素材】 シルバー925 【価格】 \19,800（税込）

■STAR WARS Tシャツ

【サイズ】 S,M,L,XL 【カラー】 ブラック、ホワイト

【素材】 ポリエステル65%、コットン35% 【価格】 \8,800（税込）

■「デス・スター」ピアス

【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー

【素材】 真鍮 【価格】 \6,600（税込）

■「R2-D2」ネックレス

【サイズ】 40+10cm 【カラー】 シルバー

【素材】 真鍮 【価格】 \9,900（税込）

■「R2-D2」ピアス

【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー

【素材】 真鍮 【価格】 \6,600（税込）

■帝国軍ピアス

【サイズ】 ONE 【カラー】 ブラック

【素材】 シルバー925 【価格】 \7,700（税込）

■反乱軍ピアス

【サイズ】 ONE 【カラー】 シルバー

【素材】 シルバー925 【価格】 \6,600（税込）

(C)&(TM)Lucasfilm ltd.

発売元：（株）ニュートラルコーポレーション

販売元：（株）JAM HOME MADE

■『STAR WARS(TM)(スター・ウォーズ)』

1977年の全米公開以来、45年以上にわたって世界中で愛される「スター・ウォーズ」。銀河を巡る数々の伝説と、キャラクターが持つ無限の可能性への称賛は今なお根強く、何百万ものファンを魅了し続けています。「光と闇の戦いを描く壮大なアドベンチャー」という物語に、世代を超えて全世界の観客が熱中し、共有できる体験の数々が生み出されてきました。それは究極の現代神話であり、永遠の物語なのです。

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ： https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE”は1998年に設立したユニセックスのジュエリー・アクセサリーブランドです。

ブランド名のJAMは、JAM SESSIONのJAMに由来します。JAM SESSIONとはジャズミュージシャンたちが集まって即興演奏する事です。現在ではジャズに関わらず様々なジャンルの音楽や芸術までをさし、即興変化することに主眼が置かれています。様々なブランドや、アニメーション、伝統工芸など、ジャンルにとらわれず幅広いコラボレーションも手がけます。ブライダルリングでは、物語の世界観をコンセプチュアルに表現したディズニープリンセスシリーズや、二人で作り合う大切な時間をカタチにしたワークショップも行っております。

コンセプトは、「肌に最も近いプロダクトとしてブライダルリングやジュエリー・アクセサリーをメインに、「思いやり」と「笑顔」を提案します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

