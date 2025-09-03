＜大阪府岸和田市＞「保険見直し本舗 ラパーク岸和田店」が2025年9月6日土曜日リニューアルオープン。

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2025年9月6日(土)に「保険見直し本舗 ラパーク岸和田店」をリニューアルオープンいたします。

◆「保険見直し本舗 ラパーク岸和田店」のコンセプト

2011年のオープン以降、長年ご愛顧いただいております「ラパーク岸和田店」は、この度、館内移設に伴いリニューアルオープンすることとなりました。

ラパーク岸和田は、春木駅から徒歩3分、また府道204号線にも隣接しているアクセス抜群の商業施設です。新しく生まれ変わる店舗は、当社のイメージカラーである青と白を基調とした落ち着いた雰囲気が漂う内装です。お客さまごとのご相談スペース間に余裕があるため、居心地が良く、プライバシーの観点でも安心してご相談いただける空間となっております。

また、リニューアル前と変わらず、店舗内にはキッズスペースのご用意もございますので、お子さまをお連れの際もお気軽にお立ち寄りください。

これからも地域の皆さまにとって身近で頼れる存在となれるよう、ラパーク岸和田店が貢献してまいります。

◆店舗所属アドバイザー 安田 崇より

初めての方も気軽に相談しやすい保険ショップを目指し、お客さまがご納得の上で最適な保険選びのお手伝いができるよう、親身で分かりやすい説明を心掛けております。

価値観や生活様式が多様化する昨今、保険に関するちょっとした疑問でも大歓迎です。ラパーク岸和田2Fの当店へ、まずはお気軽にご来店ください。

お客さまの『人生彩る よりどころ』となれますとスタッフ一同、幸いです。

◆リニューアルオープニングキャンペーン

リニューアルオープンを記念して、日用品やお菓子などが当たるガラポン抽選会を開催いたします。

開催日時：2025年9月6日(土)、9月7日(日) 各日10:00～17:00

※休憩あり：12:00～13:00（多少前後します）

開催場所：ラパーク岸和田2F 保険見直し本舗店頭

※イベントへのご参加は、1世帯1回限りとさせていただきます。

※未成年の方は保護者同伴に限ります。

※景品が無くなり次第終了となります。

◆店舗詳細

住所：〒596-0006 大阪府岸和田市春木若松町21-1 ラパーク岸和田店2F

営業時間：10：00～19：00

定休日：施設に準ずる

アクセス：電車…南海本線「春木駅」なんば方面改札から徒歩3分

車…阪神高速湾岸線「岸和田北IC」から約5分

府道204号線春木若松町交差点すぐ、岸和田競輪場南西

電話番号：072-436-0320

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/tokai-kinki/osaka/kishiwada-shi/908/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、50社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊さをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2022年5月18日

資本金： 5,000万円

従業員数： 2,218名(連結) /154名(単体) (2025年1月現在)

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金： １億円

従業員数： 1,555名（2025年1月現在）

事業内容： 保険代理事業（保険代理店「保険見直し本舗」のショップ運営）、銀行代理事業等

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/