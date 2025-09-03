「やまや」と「JALUXグループ」9月4日に新業態「博多焼きもん やまや」をバンコクのCentral Park内にオープン

株式会社JALUX

株式会社やまやコミュニケーションズ（所在地：福岡県糟屋郡篠栗町、以下やまや）と株式会社JALUX（所在地：東京都港区、以下JALUX）のタイ現地法人JALUX ASIA Ltd.はこのたび、2025年9月4日に開業するタイ・バンコクの複合開発プロジェクト「Dusit Central Park（ドゥシット・セントラルパーク）」内の、ショッピングセンター「Central Park（セントラル・パーク）Gフロア」にやまや新業態となる焼き物定食の専門店「博多焼きもん やまや」をオープンします。

やまやとJALUXグループは、2023年8月にフランチャイズ（FC）契約を締結し、これまでタイ国内に天ぷら業態の店舗を出店してきました。今回、タイ独自の業態として、バンコクのシーロム×ラーマ４世通りの交差点エリアに「博多焼きもん やまや」を出店します。

「博多焼きもん やまや」が入る「Dusit Central Park」は、総敷地面積440,000平方メートルにおよぶ広大なエリアにホテルやオフィス、商業施設、高級レジデンス、屋上パークなど多様な機能を有するタイ有数の大規模複合開発プロジェクトです。そのDusit Central Park内にあるショッピングセンター「Central Park Gフロア」において、タイの皆さまにも愛される「Japan Quality」の味として、焼き物定食を気軽に楽しめる和食メニューをご提供してまいります。

▲Dusit Central Park外観イメージ▲「博多焼きもん やまや」Central Park店イメージ

【「博多焼きもん やまや」について】

「博多焼きもん やまや」は、やまや初の新業態として誕生した、博多で昔から愛されている焼き物の定食を気軽に楽しめる和食レストランです。メインメニューは、焼き鯖定食、銀鮭定食、豚味噌焼き定食、鶏塩麹焼き定食など、魚と肉それぞれの素材の美味しさを活かした焼き物料理をご用意しました。

さらに、やまやの代名詞ともいえる辛子明太子とからし高菜をおかわり自由でご提供。九州・博多の食文化を象徴する二つの味が、焼き物定食の楽しみを広げます。また、食事の要となるご飯は一粒一粒を丁寧に炊き上げた釜炊きご飯を採用。粒立ちがよく、ふっくらとした食感のご飯は、焼き魚や焼き肉、辛子明太子との相性も抜群で、食事全体の満足度を一層高めます。

日本の食文化が持つ温かさや豊かさを、タイの皆さまに伝える“食の架け橋”として、「博多焼きもん やまや」は、日本が世界に誇る九州・博多の食文化をお届けします。

▲店舗ロゴ▲焼き鯖定食のイメージ

【両社のノウハウを合わせ、今後も積極的に事業拡大予定】

やまやとJALUX ASIA Ltd.は、 両社のノウハウを合わせ「日本のいいものを世界へ」をコンセプトに、日本食が人気を博すタイにおいて「Japan Quality」の味を提供し、引き続き天ぷらと焼き物定食、辛子明太子をタイの皆さまから愛される食へと育ててまいります。また、今後も首都圏エリアを中心に店舗拡大を目指してまいります。

【株式会社やまやコミュニケーションズ 会社概要】

「本当に美味しい辛子明太子を皆さまへお届けしたい」との想いから1974年に創業。以来、妥協を許さない味へのこだわりを持ち続け、福岡を拠点に、辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業をはじめ、農産事業や酒造など幅広く展開しています。

皆さまにワクワクする食文化を提案し続け、新しい九州の食文化を日本だけでなく世界へと発信し、広く親しんでいただける企業を目指しております。

・社名：株式会社やまやコミュニケーションズ

・代表取締役社長：山本 正秀

・本社所在地：〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号

・事業内容：辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業

・WEBサイト：https://www.yamaya.com/

【JALUX ASIA Ltd. 会社概要】

株式会社JALUXのタイにおける現地法人として1999年に設立。タイの特産品の輸出や、JALUXグループのネットワークを生かし日本の生鮮品・食品等の輸入販売、日本の有名製菓の販売代理を行っています。

JALUXグループは企業理念「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」のもと、JALグループの商社として、皆さまの暮らしを豊かに彩る商品・サービスを提案してまいります。

・社名：JALUX ASIA Ltd.

・代表者：瓜田 充弘

・所在地：159, Serm-Mit Tower, 9th Floor, Room 915, Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey,

Wattana, Bangkok 10110

・事業内容：日本向け輸出・販売事業、タイ国内向け輸入・販売事業、顧客サービス事業

・WEBサイト：https://www.as.jalux.com/