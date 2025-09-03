イケア、秋に旬を迎える、きのこをたっぷりと使った「秋の限定メニュー」が9月4日（木）より登場

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）では、秋に旬を迎える、きのこをたっぷりと使った「秋の限定メニュー」が、2025年9月4日（木）から2025年11月30日（日）まで全国のイケア店舗にて期間限定で登場します。



四季に合わせて季節の味覚を存分にお楽しみいただける、イケアの季節限定メニュー。今回の「秋の限定メニュー」では、昨年も登場しご好評をいただいた、濃厚なきのこのソースをたっぷりかけたチキンコンフィなどに加え、定番のプラントボールにきのこソースをかけたメニューやトッピングにクリーミーなきのこソースを加えたホットドッグが新たに登場します。旬の食材のきのこをたっぷりと使ったイケアの限定メニューで、「食欲の秋」を楽しみませんか？

【秋の限定メニュー 概要】

■開催期間：2025年9月4日（木）～2025年11月30日（日）

※材料の入荷状況により早めに終了する可能性があります。

■開催場所：イケア店舗

※IKEA原宿、IKEA渋谷、IKEA新宿では取り扱いメニューが異なります。各店舗の取り扱いメニューについては、ウェブサイトでご確認ください。

※IKEA京都、IKEA横浜ベイクォーターでは取扱いがありません。

※店舗により、取り扱いのない場合や品切れとなる場合がございます。

※内容は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

■URL：https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/ca00-autumn-limited-menu-pubd78a5cc0/

【メニューのご紹介（税込価格）】

チキンレッグのコンフィ きのこソース

\1,490

濃厚なきのこソースをたっぷり乗せた食べ応えのあるチキンコンフィ。色とりどりの具材、クスクスと一緒に召し上がれ。

プラントボール きのこソース

\790

プラントボールにクスクスと色とりどりの野菜を添え、きのこソースで仕上げました。さまざまな食感が楽しい一皿です。

彩りきのこサラダ シーザードレッシング

\490

新鮮なロメインレタスに、季節のきのこをトッピング。カリカリベーコンとシーザードレッシングで贅沢なサラダをお楽しみください。

オーガニック マッシュルームスープ

\300

風味豊かで濃厚なマッシュルームスープ。とろりとした口当たりが魅力です。

ベジソーセージ きのこソース シンブレッド

\490

植物由来のベジタブルソーセージにきのこときのこソースをトッピング。手軽に楽しめる北欧の味をご賞味あれ。

濃厚きのこソース ホットドッグ

\200

秋を感じるクリーミーなきのこソースをホットドッグにかけました。きのこの食感もしっかり楽しめる、満足感のある一品です。

※写真はイメージです。

イケア・ジャパン 公式HP

http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム

https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/