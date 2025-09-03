イケア、秋に旬を迎える、きのこをたっぷりと使った「秋の限定メニュー」が9月4日（木）より登場
「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）では、秋に旬を迎える、きのこをたっぷりと使った「秋の限定メニュー」が、2025年9月4日（木）から2025年11月30日（日）まで全国のイケア店舗にて期間限定で登場します。
四季に合わせて季節の味覚を存分にお楽しみいただける、イケアの季節限定メニュー。今回の「秋の限定メニュー」では、昨年も登場しご好評をいただいた、濃厚なきのこのソースをたっぷりかけたチキンコンフィなどに加え、定番のプラントボールにきのこソースをかけたメニューやトッピングにクリーミーなきのこソースを加えたホットドッグが新たに登場します。旬の食材のきのこをたっぷりと使ったイケアの限定メニューで、「食欲の秋」を楽しみませんか？
【秋の限定メニュー 概要】
■開催期間：2025年9月4日（木）～2025年11月30日（日）
※材料の入荷状況により早めに終了する可能性があります。
■開催場所：イケア店舗
※IKEA原宿、IKEA渋谷、IKEA新宿では取り扱いメニューが異なります。各店舗の取り扱いメニューについては、ウェブサイトでご確認ください。
※IKEA京都、IKEA横浜ベイクォーターでは取扱いがありません。
※店舗により、取り扱いのない場合や品切れとなる場合がございます。
※内容は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
■URL：https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/ca00-autumn-limited-menu-pubd78a5cc0/
【メニューのご紹介（税込価格）】
チキンレッグのコンフィ きのこソース
\1,490
濃厚なきのこソースをたっぷり乗せた食べ応えのあるチキンコンフィ。色とりどりの具材、クスクスと一緒に召し上がれ。
プラントボール きのこソース
\790
プラントボールにクスクスと色とりどりの野菜を添え、きのこソースで仕上げました。さまざまな食感が楽しい一皿です。
彩りきのこサラダ シーザードレッシング
\490
新鮮なロメインレタスに、季節のきのこをトッピング。カリカリベーコンとシーザードレッシングで贅沢なサラダをお楽しみください。
オーガニック マッシュルームスープ
\300
風味豊かで濃厚なマッシュルームスープ。とろりとした口当たりが魅力です。
ベジソーセージ きのこソース シンブレッド
\490
植物由来のベジタブルソーセージにきのこときのこソースをトッピング。手軽に楽しめる北欧の味をご賞味あれ。
濃厚きのこソース ホットドッグ
\200
秋を感じるクリーミーなきのこソースをホットドッグにかけました。きのこの食感もしっかり楽しめる、満足感のある一品です。
※写真はイメージです。
イケア・ジャパン 公式HP
http://ikea.jp/
イケア・ジャパン ニュースルーム
https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/