「HARE」が2025 Autumnシーズンビジュアルを公開
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のHAREは2025年秋のシーズンビジュアル全12LOOKを9月4日（木）より公開いたします。今シーズンのテーマは幽玄。はっきりとは目に見えない深みある美しさを、無駄をそぎ落としたシンプルなビジュアルで表現します。一部のLOOKでは10月９日（木）から販売を予定している「LEE」「Wrangler」とのコラボデニムを着用。HAREのフィルターを通してモードなディティールを取り入れたコラボアイテムにも注目です。
カルチャーやアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランドであるHAREは、新ラインの立ち上げや様々なコラボレーションの実施をしながら、本年はよりミニマルにモードなスタイルを提案してきました。
2025年秋冬のシーズンテーマは幽玄。はっきりとは目に見えない、言葉にして語られないものの美しさを、マットブラックの背景でミニマルに撮影されたLOOKで表現。落ち着いたレッドの差し色やレザーやスウェードといった季節感のある素材、どこか和を感じるシルエットなどHAREらしくシャープなビジュアルが完成しました。
10月9日（木）から発売を予定している「LEE」「Wrangler」とのコラボデニムを、メンズ、レディースそれぞれのLOOKの1部にて、先行公開します。代表的なデニムブランドである「LEE」「Wrangler」の機能性や実用性を追求したアイテムにHAREらしいモードなディティールを加えた、唯一無二のアイテムは必見です。
■ビジュアル概要
公開日：
2025年9月4日（木）12:00～順次
URL：
https://www.dot-st.com/hare/cp/2025_autumn
取扱い店舗：
「HARE」全店舗
公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN
■LOOK詳細
MENS
LADIES
■HAREについて
日常を華やかに晴れやかに。精細でクールなモノトーンをベースに、日常における衣を雅やかにアップデートする。カルチャーやアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランド。20～30代の男女に向け、全国34店舗展開。（2025年8月末時点）
＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/hare/
＜公式ブランドサイト＞ https://www.hare.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/hare_official/
■株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/