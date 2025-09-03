「HARE」が2025 Autumnシーズンビジュアルを公開

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のHAREは2025年秋のシーズンビジュアル全12LOOKを9月4日（木）より公開いたします。今シーズンのテーマは幽玄。はっきりとは目に見えない深みある美しさを、無駄をそぎ落としたシンプルなビジュアルで表現します。一部のLOOKでは10月９日（木）から販売を予定している「LEE」「Wrangler」とのコラボデニムを着用。HAREのフィルターを通してモードなディティールを取り入れたコラボアイテムにも注目です。

カルチャーやアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランドであるHAREは、新ラインの立ち上げや様々なコラボレーションの実施をしながら、本年はよりミニマルにモードなスタイルを提案してきました。

2025年秋冬のシーズンテーマは幽玄。はっきりとは目に見えない、言葉にして語られないものの美しさを、マットブラックの背景でミニマルに撮影されたLOOKで表現。落ち着いたレッドの差し色やレザーやスウェードといった季節感のある素材、どこか和を感じるシルエットなどHAREらしくシャープなビジュアルが完成しました。

10月9日（木）から発売を予定している「LEE」「Wrangler」とのコラボデニムを、メンズ、レディースそれぞれのLOOKの1部にて、先行公開します。代表的なデニムブランドである「LEE」「Wrangler」の機能性や実用性を追求したアイテムにHAREらしいモードなディティールを加えた、唯一無二のアイテムは必見です。

■ビジュアル概要

公開日：

2025年9月4日（木）12:00～順次

URL：

https://www.dot-st.com/hare/cp/2025_autumn

取扱い店舗：

「HARE」全店舗

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN

■LOOK詳細

MENS

LADIES

■HAREについて

日常を華やかに晴れやかに。精細でクールなモノトーンをベースに、日常における衣を雅やかにアップデートする。カルチャーやアートが融和した新感覚をシャープに表現するモードブランド。20～30代の男女に向け、全国34店舗展開。（2025年8月末時点）

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/hare/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.hare.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/hare_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/