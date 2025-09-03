【CASETiFY】グローバルライフスタイルブランドCASETiFY、国内最大級の新店舗を「ニュウマン高輪」内に2025年9月12日(金)オープン

Casetagram LimitedCASETiFY STUDiO ニュウマン高輪

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性や創造性を表現する場を提供するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」は、2025年9月12日(金)、東京・高輪に誕生する商業施設「ニュウマン高輪」内 North (ノース) エリア4Fに、新店舗「CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪」をオープンいたします。

本店舗では、CASETiFYの定番コレクションアイテムに加え、スマホケースや各種テックアクセサリー、さらに今年5月に本格ローンチされた「CASETiFY Travel」のスーツケースなど、幅広いアイテムを展開。背景カラー・デザイン・文字を自由に組み合わせられるパーソナライズアイテムや、スマホに保存した写真をプリントできるフォトカスタムケースなど、CASETiFYならではの創造性あふれるカスタマイズ体験をご提案いたします。

⚫︎日本初登場の「カスタムチャームバー」

キーチャームやシリコン製チャームキューブをスマホショルダーやスマホストラップ、スマホケースに自由に組み合わせて自分だけのスタイルを楽しめる「カスタムチャームバー」が日本初登場。テックアクセサリーのトータルカスタマイズ体験をお楽しみいただけます。

CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪

⚫︎日本先行/数量限定のプリムローズピンクカラー「バウンス スーツケース」発売

旅と自己表現という新たな価値を提案する「CASETiFY Travel」コレクションから、プリムローズピンクカラーのバウンス スーツケースを日本先行・数量限定で発売。また、店頭には、高さ約2メートルの特大スーツケース型オブジェが設置され、さまざまなカスタムデザインが映し出されます。

CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪

⚫︎SNS投稿でトラベルグッズをプレゼント

店舗に設置される特大スーツケース型オブジェを撮影し、インスタグラムなどのSNSにご投稿いただけた方に、CASETiFY限定のネックピローまたはアイマスクのトラベルグッズをプレゼントいたします。※先着順・お一人様1点限り

CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪

これまでに東京・大阪・札幌・名古屋などの主要都市に出店してきたCASETiFYが、今回新たに出店するのは、JR東日本が手掛ける「100年先の心豊かな未来を創る実験場」と称されるプロジェクト「TAKANAWA GATEWAY CITY」の中心地となる「ニュウマン高輪」。高輪ゲートウェイ駅直結の好立地に位置し、オフィス・ホテル・コンベンションセンター・商業施設などが集結する複合開発エリアとして、国内外から多くの来訪者が見込まれる注目のエリアです。

真っ白なキャンバスに見立てたスマホケースに無限のカスタムオプションで自分らしさを表現することは、CASETiFYの大切なブランドアイデンティティ「Show Your Colors」です。

スマホケースやスマホショルダー、パソコンケースなど、身近なテックアクセサリーを自分らしくカスタマイズできるCASETiFYを、高輪近隣の方々をはじめ、多くの方々に楽しんでいただけますと幸いです。

━━━━━━━━━━━━

新店舗情報

━━━━━━━━━━━━

⚫︎店舗名：CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪

⚫︎開店日：2025年9月12日(金)

⚫︎住 所：〒108-0074 東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 North 4階

⚫︎営業時間：11:00～20:00 ※営業時間は変更する場合がございます。

⚫︎売場面積：約84平方メートル

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYについて

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイズを核とし、サステナビリティへの取り組みも積極的に行う、D2C（Direct to Consumer）型のグローバルライフスタイルブランドです。

これまで、キャラクター、アート、ファッションなど多彩なジャンルとの革新的なコラボレーションを展開し、世界中の注目を集めてきました。高品質な素材と最先端のデザインを活かし、無限大の組み合わせでパーソナライズ可能な、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを提供しています。

CASETiFYは、アーティストのインキュベーターであり、ブランドとしてのデザインスタジオであると同時に、お客様やコミュニティとともに歩む、さまざまな社会貢献活動や慈善団体の国際的なパートナーでもあります。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)



