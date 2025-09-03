【東京ジュエリーインデックス】ECアウトレットオープン！

株式会社オリエント4C's

株式会社オリエント4C's（所在地: 東京都台東区、代表取締役社長: 三枝幹弥）が運営するジュエリーショップ「東京ジュエリーインデックス」のオンラインショップに、アウトレット店がオープンしました。

https://shop.tj-index.com/c/all-outlet/tji-outlet#

流行に左右されない本物のジュエリーをアウトレット価格で

K10やK18のジュエリーをお得に手に入れたい方はぜひ、チェックしてみてください。

姉妹店「カフェフレグラントオリーブ」のアウトレット店も同時オープン

楽天に店舗を構える姉妹店「cafe fragrant olive（カフェフレグラントオリーブ）」のアウトレット店も同時オープンしました。

こちらも今後商品を追加していく予定ですのでぜひご覧ください。

https://shop.tj-index.com/c/all-outlet/cfo-outlet

東京ジュエリーインデックスとは

東京ジュエリーインデックスは首都圏に6店舗を構えるジュエリーショップです。

ジュエリー販売、リフォーム、オーダージュエリー販売と、ジュエリーのことなら私たちにお任せください。

自社工房を持ち、国家資格を持った職人がひとつひとつ真心をこめて向き合うジュエリーは一生物であることはもちろん、リフォームという新たな形であなたに寄り添うことも。

私たちはジュエリーを通して人生を豊かに彩るお手伝いをしたいと考えています。

https://shop.tj-index.com/