【福岡サンパレス ホテル＆ホール】こだわりパフェをお好きなだけ　Autumn loves Parfait ～秋のパフェ食べ放題～

株式会社福岡サンパレス

福岡サンパレス ホテル＆ホール（福岡市博多区築港本町：代表取締役社長兼会長 中川 百合雄）では、ホテル1階『レストラン＆カフェ Lagoon（ラグーン）』にて、2025年9月6日から12月14日まで特製パフェをお好きなだけお楽しみ頂ける『Autumn loves Parfait ～秋のパフェ食べ放題～』を開催します。

ネット予約はこちら :https://r.gnavi.co.jp/f530501/menu3/Autumn loves Parfait ～秋のパフェ食べ放題～

秋の恵みたっぷりの5種類のパフェに加えて、栗の求肥大福やおしるこも食べ放題

毎年大変好評を頂いております「秋のパフェ食べ放題」。5年目の今年は、「北海道ソフトとりんごの贅沢パフェ」と「いちじくパフェ※」の新作パフェ2種類に、根強い人気がある「モンブラン風パフェ」、「ぶどうヨーグルトパフェ」、「抹茶白玉パフェ」を加えた合計5種類の秋色パフェ、さらに栗の求肥大福やおしるこ、お団子(きなこ)も食べ放題です。

※いちじくパフェは10月まで提供。11月より、同じく新作の柿のパフェを提供します

北海道ソフトとりんごの贅沢パフェぶどうヨーグルトパフェ

北海道ソフトとりんごの贅沢パフェ(新作)

北海道十勝の新得町にある北広牧場から直送されたソフトクリームを、角切りりんごが入った甘酸っぱいゼリーの上にたっぷりとのせた、贅沢なパフェです。

ぶどうヨーグルトパフェ

和食料理長が手がけた、あんみつをベースに2種類のぶどうをふんだんに使ったオリジナルパフェ。

ヨーグルトでさっぱりと仕上げました。

モンブラン風パフェ抹茶白玉パフェ

モンブラン風パフェ

2種類の栗をあしらったマロンクリームに、紅茶ゼリーを合わせた、秋にぴったりの上品なパフェです。

抹茶白玉パフェ

和食料理長が作る、パンナコッタの上に抹茶寒天や白玉をのせた、人気の高い抹茶パフェ。パンナコッタと抹茶ソースの相性もぜひお楽しみください。

いちじくパフェ柿のパフェ

いちじくパフェ(新作)

濃厚ないちじくアイスにストロベリーソースとぶどうのジュレを合わせて、味の調和が楽しめるパフェに仕上げました。(提供期間：9月～10月)

柿のパフェ(新作)

ココアパウダーの上にのったフレッシュな柿と柿の水まんじゅうが印象的なパフェ。ホイップクリームの下の白ぶどうゼリーの中にも細かくカットした柿をたっぷり入れました。(提供期間：11月～12月)

ハーフサイズのパフェ和スイーツ

パフェはフルサイズかハーフサイズかを選べます

5種類全てのパフェにハーフサイズもご用意しております。最初はハーフサイズでご注文頂き、お気に入りのパフェをフルサイズでご注文頂く、といった楽しみ方もおすすめです。

(画像上から時計回りに)おしるこ、お団子、栗の求肥大福

パフェ食べ放題企画でパフェと並ぶ人気メニューとなっている求肥大福。『Autumn loves Parfait～秋のパフェ食べ放題～』では、栗の求肥大福を提供。栗の求肥大福やお団子(きなこ）、おしるこも食べ放題です。

Autumn loves Parfait ～秋のパフェ食べ放題～

\2,400 (前日までのご予約で\2,200)

※未就学児は\1,200 (前日までのご予約で\1,100)、3歳以下無料

■開催期間／9月1日(土)から12月14日(日)

■提供時間／14:00～16:00 （15:30ラストオーダー）

■提供場所／レストラン＆カフェ Lagoon（ラグーン）

【 U R L 】https://www.f-sunpalace.com/restaurant/lagoon/

ネット予約はこちら :https://r.gnavi.co.jp/f530501/menu5/

福岡サンパレス ホテル＆ホールについて

福岡サンパレス ホテル＆ホール

九州最大規模を誇るコンサートホールと宴会場や会議室、客室、レストランなど充実した設備を持つ福岡市博多区のベイサイドエリアにあるホテルです。年間を通してグルメフェアやスイーツフェアを開催しています。

・公式サイト https://www.f-sunpalace.com

・Instagram https://www.instagram.com/fukuokasunpalace/

・Facebook https://www.facebook.com/fukuokasunpalace

【お客さまのお問い合わせ先】

福岡サンパレス ホテル＆ホール 電話：092-282-0006（9：00～18：30）