京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025 ニジゲンノモリ出展決定！ 9月20日（土）、21日（日）開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」は、2025年9月20日（土）、21日（日）にロームシアター京都にて開催される『京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025』に出展いたします。
「京まふ」は、言わずと知れた西日本最大級のマンガ・アニメの祭典であり、県立公園として日本で唯一“アニメ”を名称に冠し、純日本国産のクールジャパンコンテンツとコラボしたアトラクションを運営する「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」がついに出展することとなりました。「ニジゲンノモリ」ブースでは、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」といった常設アトラクションに加え、期間限定アトラクション「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾、それぞれのオリジナルコラボグッズを販売いたします。さらに2月にイベントが終了した『BLEACH 千年血戦篇』×ニジゲンノモリ コラボイベントのグッズも特別販売。各コンテンツの新商品も一部販売し、見逃せないラインナップとなっております。
日本が誇る“ニジゲンコンテンツ”が詰まった京まふ「ニジゲンノモリ」ブースに、ぜひお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328791&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328791&id=bodyimage2】
■『京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2025』 「ニジゲンノモリブース」概要
期間：
2025年9月20日（土）、21日（日）
出展会場：
メイン会場／みやこめっせ・ロームシアター京都
営業時間：
9時00分～17時00分
※21日（日）は16時00分まで
チケット：
前売入場券／1,800円（税込）、当日券／2,300円（税込）
※その他チケット詳細、注意事項はイベント公式HPをご確認ください
URL：https://kyomaf.kyoto/
▼商品ラインアップ一部ご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328791&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328791&id=bodyimage4】
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験をお届けする新感覚アニメパーク。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
TM & （C） TOHO CO., LTD.
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
（C）久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
（C）CAPCOM
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ