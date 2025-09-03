東京下町の技が生む絶景 ― 富士山を映すロックグラス270ml
東京の下町で培われた職人技が光る「田島硝子 富士山ロックグラス 270ml」は、国内外で高い評価を受ける逸品です。グラスを傾けると、底に施されたカットが美しい富士山の姿を映し出し、注ぐ飲み物によって四季折々の富士山を楽しむことができます。ウイスキーや焼酎はもちろん、冷茶やジュースにも映えるデザインで、日常を豊かに彩ります。
江戸硝子の伝統を継承しながら、モダンな感性を融合させたこのグラスは、熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕上げたハンドメイド。大切な方への贈り物や、外国の方への日本らしいギフトとしても大変喜ばれています。手に取った瞬間に感じる重厚感と透明感が、特別なひとときを演出します。
