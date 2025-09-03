デジタル病理用全スライドスキャナーの世界市場2025年、グローバル市場規模（明視野、蛍光）・分析レポートを発表
2025年9月3日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタル病理用全スライドスキャナーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、デジタル病理用全スライドスキャナーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によれば、世界のデジタル病理用全スライドスキャナー市場は2023年に数十億米ドル規模で評価され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は安定した推移が見込まれます。
この技術は、病理学分野における顕微鏡標本のデジタル化を可能とし、医療および研究の効率化、遠隔診断、AI活用による高度解析を支える重要な装置として注目を集めています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、デジタル病理用全スライドスキャナーの産業チェーン全体を対象に、開発から流通、利用に至るまでを分析しています。
応用分野としては、科学研究と医療現場が主要な市場となっています。いずれの分野においても、明視野観察および蛍光観察が中心技術として用いられており、それぞれの用途に応じて最適なスキャナーが選択されています。科学研究では新薬開発やバイオマーカー探索が重視され、医療分野では診断の効率化と精度向上が求められています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域、特に中国が市場をリードしています。強固な製造基盤と旺盛な国内需要、さらには政策支援により成長が加速しています。
北米と欧州は安定的な拡大が続いており、政府による医療DX推進や消費者意識の高まりが市場成長を支えています。北米では臨床導入が進み、欧州では研究機関による利用が活発化しています。一方、新興市場である南米および中東・アフリカでも、医療インフラの整備に伴い潜在的需要が拡大しつつあります。
________________________________________
市場セグメンテーション
市場は以下のように分類されます。
● タイプ別
o 明視野
o 蛍光
o その他
● 用途別
o 科学研究
o 医療
科学研究向けでは、バイオ医薬品の開発や臨床研究において需要が高まりつつあります。医療向けでは、病理診断のデジタル化が加速し、AI解析と組み合わせることで診断精度のさらなる向上が期待されています。
________________________________________
主要企業分析
本市場には、Leica Biosystems、Hamamatsu Photonics、Zeiss、3DHistech、Roche、Olympus、Motic、Philips、PerkinElmer、Huron Digital Pathology、Keyence、Bionovation などの企業が参入しています。
欧米企業は高品質で先進的な製品を強みとし、アジア企業はコスト競争力や柔軟な製造体制を武器に市場拡大を図っています。各社はAI連携、クラウドサービス、遠隔診断機能などを組み合わせたソリューションを展開しており、今後はソフトウェアとの統合による差別化が進むと見込まれます。
________________________________________
技術動向と市場課題
技術面では、以下の進展が注目されています。
● 高解像度・高速スキャン技術の進化
● AIを活用した画像解析アルゴリズムの導入
● クラウドベースの病理データ管理システム
