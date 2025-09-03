いよいよ最終戦！国内で唯一のJAF公認のeモータースポーツリーグ「UNIZONE」第５戦をコミュファ eSports Stadium NAGOYAにて開催！
プロスポーツチーム 名古屋OJA（運営会社：名古屋王者株式会社 本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：片桐 正大）レーシング eモータースポーツが出場する国内で唯一のJAF公認eモータースポーツリーグ「UNIZONE」第5戦をコミュファ eSports Stadium NAGOYAで開催いたします。
第5戦はUNIZONEに参戦する5チームが各拠点から出場するHOME＆HOMEを採用する為、名古屋OJAの選手は名古屋会場から公式戦に参戦いたします。
選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、“ホーム”ならではの熱い雰囲気を共につくり上げましょう！ご来場お待ちしております！
■第五戦 名古屋会場詳細
日時：2025年9月23日（火）12:30~18:30(12:00開場予定)
場所 ：コミュファ eSports Stadium NAGOYA
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館 7F
名古屋市営地下鉄名城線「矢場町駅」から直接アクセス
内容：UNIZONE 2025 Rd.5 名古屋会場
参加チケット：事前支払い 1,000円（税込）※クーポンコードお持ちの方は無料
飲食：持ち込み可※アルコール類も可
出場選手：未定
MC：さくやきん/後藤佑紀
チケットの購入はこちらから：https://www.nagoyaoja.com/event-details/unizone-rd5(https://www.nagoyaoja.com/event-details/unizone-rd5)
■過去イベントの様子
■飲食物の持ち込みについて
名古屋会場ではこれまでに引き続き、アルコール類を含めた飲食物持ち込みが可能！
お気に入りのドリンクやフードを片手に、リラックスしながら名古屋OJAの熱い走りを一緒に応援しませんか？
仲間と盛り上がるもよし、一人でじっくり観戦するもよし。新しい楽しみ方が広がるUNIZONEをぜひ会場で体感してください！
皆さまのご来場を心よりお待ちしています！
■グッズ
名古屋OJAオリジナルグッズの発売が決定！
おそろいのアイテムで、名古屋OJAを一緒に応援しませんか？
会場や配信で、名古屋OJAをさらに盛り上げていきましょう！
■UNIZONE 登録選手/名古屋会場MC情報
・武藤壮汰（むとう そうた）
ライセンス：UNIZONEライセンス
出身地：愛知県
生年月日：1999年3月13日
詳細はコチラ https://unizone-emotorsport.com/driver/a00009/(https://unizone-emotorsport.com/driver/a00009/)
・小出峻（こいで しゅん）
ライセンス：国際B級ライセンス、UNIZONEライセンス
出身地：大阪府
生年月日：1999年10月26日
詳細はコチラ https://unizone-emotorsport.com/driver/a00023/(https://unizone-emotorsport.com/driver/a00023/)
・齊藤祐太（さいとう ゆうた）
ライセンス：UNIZONEライセンス
出身地：岩手県
生年月日：1996年10月14日
詳細はコチラ https://unizone-emotorsport.com/driver/a00014/(https://unizone-emotorsport.com/driver/a00014/)
・MC / さくやきん
職業：e-sportsキャスター/ストリーマー/イベントMC
経歴：2023 第3回実況王ファイナリスト（課題：ヴァロラント）
2022 第2回実況王ファイナリスト（課題：APEX）
実績：・名古屋NTPOJAライセンスチャレンジツアー
・UNIZONE EX MATCH FOR OFFICIAL LEAGUE
・企業内eスポーツイベント 他多数
・会場カメラマン・MC補佐 / 後藤佑紀
経歴：愛知県一宮市出身
2019~2024 レースアンバサダー(旧レースクイーン)
2024 フォトサポ アンバサダー SUPERFORMULA担当
2025 フォトサポアンバサダー SUPERFORMULA担当
SUPERFORMULA公式カメラアシスタント
■総合順位
※UNIZONE 2025 Rd.4終了時点
■UNIZONEについて
UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。
eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。
UNIZONEオフィシャルサイト：https://unizone-emotorsport.com/(https://unizone-emotorsport.com/)
UNIZONEオフィシャルX：https://twitter.com/UNIZONE_eMS(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)
UNIZONEオフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)
■UNIZONE シーズンスケジュール
※現時点での予定となります。詳細な情報や最新のスケジュールにつきましては、随時UNIZONEオフィシャルサイトやSNSでお知らせいたしますので、そちらもぜひご確認ください。
■名古屋OJAとは
「名古屋を元気に」「日本を元気に」「優しい社会に」を活動理念として掲げ、尾張三河（Owarimikawa）から日本（Japan）、アジア（Asia）へと拡大を目指して名古屋OJAと名付けられたプロスポーツチーム。2016年にeスポーツチームから活動を開始し、2018年にカードゲーム部門を立ち上げ、「RAGE Shadowverse Pro League」に参戦。2021年には格闘部門を設立し、「ストリートファイターリーグ:Pro-JP 2021」に参戦し、2年目となる「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」では、リーグ戦2位、プレイオフ3位の成績を残しました。2023年には、アーバンスポーツチーム「Baseball5」（ベースボール ファイブ）部門を、2024年にはポケモンユナイト部門、eモータースポーツ部門を設立するなど、総合型スポーツクラブとして拡大をしています。
■名古屋OJA ホームスタジアム
名古屋OJAは2026年に開催されるアジア競技大会に向け、愛知・名古屋の地をeスポーツで盛り上げていくために、「NTP Esports PLAZA」「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」を名古屋OJAのホームスタジアムとし、eスポーツのイベントや大会等を連携して行ってまいります。
NTP Esports PLAZA
https://www.nt7.co.jp/esports/(https://www.nt7.co.jp/esports/)
（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1-15）
コミュファeSports Studium NAGOYA
https://www.esports-stadium758.jp/(https://www.esports-stadium758.jp/)
（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目２９－１ 名古屋パルコ東館 7F）
【名古屋OJAパートナー企業さま】
名古屋OJAでは、理念やチームに共感し、応援いただける企業・団体様、パートナーとしてともに発展できる企業・団体様を募集しております。下記お問い合わせよりご連絡お待ちしております。
社名：名古屋王者株式会社
URL：https://nagoyaoja.com/(https://nagoyaoja.com/)
本社所在地： 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目６－15先 名古屋テレビ塔 3階 03区画
設立：2016年
代表取締役社長：片桐 正大
お問い合わせ：media@nagoyaoja.com