サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「「コストパフォーマンス」が、おすすめ理由で急増、46％増、「おすすめメニューデータベース トライアルキャンペーン」実施中」を公表
外食・中食市場情報サービス『CREST（R）*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、『外食・中食おすすめメニューデータベース*2』のトライアルキャンペーンを5月7日より実施しています。
おすすめメニューデータベースは、最近食べた外食・中食メニューの中で、“他の人にもおすすめしたいメニュー”を消費者から収集したデータベースです。おすすめの理由として「コスパ」や「コストパフォーマンス」を含める件数（図表1）は、2024年の（1-12月計）に2019年同期と比べ46%増加しました。
「コストパフォーマンス」が、おすすめ理由で急増、46％増
おすすめメニューデータベースは、消費者の方に“最近食べた外食・中食メニューの中で、他の人にもおすすめしたいメニュー”を自由に記述してもらい、年間に約12万件の回答を収集したものです。おすすめする理由に記述されたコメントを分析すると、「コスパ」や「コストパフォーマンス」を含める件数（図表1）は、2024年の（1-12月計）に3,205件で、2019年同期の2,199件と比べ46%増加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328366&id=bodyimage1】
2024年の実際の記述をみると、「全てのトッピングが入ってお手頃な価格で、味・コスパともに満足度が高かったため」、「美味しくボリューミーで安くコスパが良い」など、支払った金額以上に量や味などに満足したとの回答が多く見られます。
サカーナ・ジャパン フードサービス アカウントマネージャーである、長尾綾子（ながお・あやこ）は、次のように話します。「多くの外食レストランや、小売店で値上げが続く中、消費者は値段以上の満足度を得られるメニューをより評価する傾向が見られます。提供側は、原材料費・人件費等の高騰により値上げせざるを得ない状況ですが、金額に見合う以上のお得感を感じる商品やサービスを提供することが、これからはさらに大切になると考えられます。」
【おすすめメニューデータベース トライアルキャンペーン概要】
内容：関心のある課題やテーマに基づき、弊社でおすすめメニューデータベースから抽出した、おすすめ理由のキーワード集計結果を３か月間提供。
実施期間：2025年5月7日-2025年10月24日
利用期間：３か月間
納品形態：Power Pointレポート、Excelデータ
詳細資料：https://www.npdjapan.com/cms/wp-content/uploads/2025/04/21987efeefc2c3aba4f985bb6ce2dc1c.pdf
*1 CREST（R）
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/service/food.html
*2 外食・中食おすすめメニューデータベース
消費者の方に“最近食べた外食中食メニューの中で、他の人にもおすすめしたいメニュー”を自由に記述してもらい、月に1万件以上の回答を収集したもの。メニュー毎の評価ポイント、好まれる食感や具材、人気の業態や店名などを把握し、商品開発や営業販促資料に活用されています。
収集しているのは、おすすめするメニュー名、店の名前、おすすめの理由の3点。おすすめする理由に記述された内容を分析することで、どのような要素があると、そのメニューが評価されるのかを量的に把握し、そのメニューにとって重要な要素を明らかにすることができます。
詳細URL: https://www.npdjapan.com/solutions/food/rmd/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：東（あずま）さやか
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
