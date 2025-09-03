【新刊発売のお知らせ】AI時代の“意味編集”を体系化──新刊『意味構築学』発売

有限会社オーセンエンジニアリング

有限会社オーセンエンジニアリング（所在地：山形県鶴岡市、代表：佐藤 将）は、新刊書籍『意味構築学──構造を読み、文脈を設計し、意味を編集する技法』を2025年8月30日よりAmazonにて発売いたしました。本書は、「編集工学」や「構造思考」の発展形として、生成AI時代における知の体系化・再構築を目指した初の実践的書籍です。

【URL】https://amzn.asia/d/axUyMgC

■書籍の特徴

編集工学を継承し、さらに実装する「意味構築学」

創業から約30年にわたり実践してきた“編集による構築”の技術を、生成AIとの対話を通して理論化。単なる情報編集ではなく、意味の配置・編集・生成に焦点を当てた、新しい知の技法を提示します。

現代社会における問いと構造の読み解き

社会構造、商品開発、地域再生、身体性、言語、そして声──これらを貫く“意味の重力”とは何か？ 各分野の実践者たち（大野一雄、井上ひさし、山本基代志、奥田政行、平原綾香など）の思考を横断し、構築の本質に迫ります。

AIと人間の共創時代に向けての知のヒント

ChatGPTとの知的対話から生まれた本書は、「人間はAIにどう向き合い、自らの意味をどう構築していくのか？」という問いに対し、編集・設計・構築の観点から提言を行います。

■書籍情報

・タイトル：意味構築学──構造を読み、文脈を設計し、意味を編集する技法

・著者：佐藤 将（Masaru Sato）

・発売日：2025年8月30日

・発行：有限会社オーセンエンジニアリング

・判型：A5（5.83 x 8.27インチ）／322ページ

・ISBN：ISBN-13 979-8262897650

 定価：

紙版（ペーパーバック）：税込1,980円

Kindle版：税込1,200円

 購入リンク：https://amzn.asia/d/axUyMgC

■著者紹介

佐藤 将（さとう・まさる）

1953年 山形県鶴岡市生まれ。有限会社オーセンエンジニアリング代表。

編集工学・構造思考・生成AI・素材設計・スキンケア開発などを統合的に実践。著書に『新石けん生活のすすめ』『リップクリームの真実』がある。

今回の新刊『意味構築学』では、人生と仕事の実践知を通じて編み出した「意味構築」の体系を初公開。

■本件に関するお問い合わせ先

有限会社オーセンエンジニアリング

担当：佐藤 将

Email：shoo@authen-net.com

電話番号：090-4319-0839

所在地：

山形本社：〒997-0047 山形県鶴岡市大塚町35-40

秋田出張所：秋田県秋田市中通3-3-50-2

設立： 1998年8月

事業内容： 自然素材を用いたスキンケア製品「玉川小町」シリーズの企画・開発・販売を行うとともに、編集工学・構造思考・AI活用による知的技術支援や地域資源を活かしたOEM・販促事業を展開。

「整える暮らし」をコンセプトに、実践知と理論を融合させた事業を推進している。

オフィシャルサイト：https://www.authen-net.com