HENNGE One、統合型校務支援システム「Te-Comp@ss」と連携開始

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、株式会社 文溪堂（本社：岐阜県羽島市、代表取締役社長：水谷 泰三）の提供する統合型校務支援システム「Te-Comp@ss」へのシングルサインオン連携に対応したことを発表します。

OECDの調査（※1）によれば、日本の小中学校教員の1週間あたりの仕事時間は加盟国中最長であり、特に事務業務や授業計画の準備に多くの時間が割かれています。教員が児童・生徒に向き合う時間を増やすためにも、教員自身の働き方を改善するためにも、業務の効率化は欠かせません。そのため、文部科学省の支援のもと、全国の学校へ統合型校務支援システムの導入が進んでいます。

HENNGE OneとTe-Comp@ssが連携することにより、HENNGE Oneを利用する組織は、Te-Comp@ssへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらTe-Comp@ssを安心して利用できます。

HENNGEでは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業や組織のSaaS活用を支援してまいります。

■Te-Comp@ssについて

先生の羅針盤＜Teacher‘s Compass＞になることを目指し開発された統合型校務支援システムです。

クラウド化、システム連携など、次世代の校務デジタルDXに対応。

教務の負担を軽減し、子どもたちへ向き合う時間を創出するお手伝いをします。

URL： https://ict.bunkei.co.jp/tecompass/index.html

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※2）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■株式会社 文溪堂について

株式会社 文溪堂は、小学校で使うテストやドリルなどの学習図書教材や家庭科で使う裁縫セットなどの教材・教具、児童書、教育ソフト、一般書などの企画から製作・販売等の事業を展開しています。「21世紀の人づくりを通じて社会に貢献する教育と文化の創造企業をめざそう」を企業理念に、 学校現場での豊富な経験を活かしながら先生方の業務効率化・教育活動の高度化につながる校務DXの推進事業も展開しています。

会社名：株式会社 文溪堂

所在地：岐阜本社 岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目1番地

代表者：代表取締役社長 水谷 泰三

URL： https://www.bunkei.co.jp/index.html

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 兼 CTO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※1 国際教員指導環境調査（TALIS）2018（OECD）

※2 ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

