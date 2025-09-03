aimerfeelのハロウィン2025！Halloweenを盛り上げるランジェリーのラインナップを公開中。ミニゲームにチャレンジしてお得なクーポンGETのチャンスも。

ソックコウベ株式会社

ソックコウベ株式会社(兵庫県神戸市、代表取締役：日ノ本欽也)が運営するランジェリーブランドaimerfeel(エメフィール)は、2025年ハロウィンランジェリーのラインナップを公開しております。毎年、ハロウィンの仮装やコスプレにも使えると大人気！コスプレ衣装とは一線を画す本格的で機能的なブラジャーからハロウィン気分を盛り上げるランジェリーまで多数ご紹介。

ハロウィンを盛り上げるランジェリーハロウィン特集ページ :https://shop.aimerfeel.jp/shop/pages/other22_contents17.aspx

Happy Halloweenキャンペーン

ハロウィンキャンペーンはエメフィールの通販サイトにて期間限定で開催しております。ハロウィン特設ページに隠れている、白ウサギが落とした「懐中時計」を見つけて、ハロウィンにちなんだ割引クーポンをGETしてね。

- 「aimerfeel(エメフィール)」について

「カッコいいも、かわいいもみんな叶えてほしい！」そんな欲張りでトレンドやファッションに敏感な女性のためのランジェリーブランド。シリーズ累計2,000万枚販売（2024年3月 当社調べ）の超盛ブラ(R)をはじめ、高品質で機能的なブラジャーやショーツを豊富なサイズ展開とお手頃価格で販売しており、幅広い年代の女性から支持されております。

aimerfeelは、189店舗（2025年6月現在、日本国内142店舗、韓国44店舗、台湾3店舗）と、日本をはじめアジア各国でECサイトを展開しております。

公式サイト： https://shop.aimerfeel.jp/





Instagram：@aimerfeel_official

X（旧Twitter）: @aimerfeel

Facebook: @aimerfeel.by.sockkobe

Tik-Tok: @aimerfeel_official

LINE: @aimerfeel



【会社概要】

ソックコウベ株式会社（https://sockkobe.co.jp/）

本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート5F

事業内容：インナーウェア（ブラジャー、ショーツ、ランジェリー）、ルームウェア等の製造、販売