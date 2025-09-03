JIMMY CHOOが俳優シドニー・スウィーニーを再び起用したAutumn 2025のキャンペーンビジュアルを公開

Jimmy Choo Tokyo 株式会社

2025年9月2日 ― グローバルラグジュアリーアクセサリーブランドのJIMMY CHOOはAutumn 2025のキャンペーンに俳優シドニー・スウィーニーを再び起用したことを発表します。

エミー賞ノミネート経験を持つシドニーは、その卓越したキャラクター表現力で知られ、Autumn 2025コレクションの多面的なキャラクターを生き生きと表現するキャンペーンを演じています。

ファンタジーと現実の境界線を曖昧にする映画の撮影風景を舞台に撮影された本キャンペーンは、没入感のある物語で視聴者を引き込みます。作品の中と外の世界を行き来するような各映像やイメージは、シドニーが登場するシーンでは、シューズやバッグのエネルギーとスピリットに呼応して環境が変化。まるで現実がファンタジーへと変わる瞬間を体感させます。このキャンペーンは、女性らしさの表現を描いた現代のおとぎ話であり、私たちはなりたい自分を演じられることを表現しています。

「このキャンペーンはシューズやバッグ、アクセサリーが持つ“変身”の力を再認識させ、可能性に満ちたキャラクターを表現しています。そしてグラマーとは見た目ではなく内なる感情であるという概念を体現しています。」

- クリエイティブ・ディレクター Sandra Choi（サンドラ・チョイ）

このキャンペーンでは、“メインキャラクター”とも言えるキーアイテムたちが、ショートフィルムとビジュアルで次々と登場。

Isa(イザ): ゼブラ柄のイザ。表現力豊かでかつ大胆でユニーク、個性と自由、そして喜びを華やかに称えます。

Scarlett(スカーレット): ドロップヒールパンプス“Scarlett”。大胆で冒険心に満ち、楽観的。

Tylor(タイラー): タイラーローファー。本物で、自分らしさに忠実。

Bar(バー): バッグ”Bar Hobo”。力強く自信に満ち、周りの人を勇気づけ、自信と内なる強さを育みます。

Autumn2025キャンペーンでは、スタイルがもたらす”変化”の力を、見た目だけでなく感情的な変容として描き出しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B1ZATahFQTs ]

【ABOUT JIMMY CHOO】

JIMMY CHOO は、1996 年に設立されたグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。グラマラスな感性と遊び心あふれる大胆なスピリットを持ち合わせ、自信を呼び覚ますスタイルと卓越したクラフツマンシップを誇り、セレブリティの装いやレッドカーペットスタイルで知られています。メゾンの革新的精神と伝統的技術を融合させ、レディースシューズ、ハンドバッグ、フレグランス、アクセサリーの多彩なコレクションを展開するとともに、メンズコレクションも拡充しています。CEO ハナ・コールマンとクリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイが「グラマラスな魅力、オプティミズム、喜び」をビジョンに掲げグローバルブランドを築き上げてきました。JIMMY CHOO はグローバルファッショ ンラグジュアリーグループ、カプリホールディングス（ニューヨーク証券取引所：CPRI）の傘下ブランドです。