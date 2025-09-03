ROGデザインでゲーマーの世界観とサイバーパンクテイストを融合したアクセサリ「ROG Slash Sling Bag 4.0」および「ROG Slash Sleeve 4.0」2製品発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUSのゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」より、ROGデザインでゲーマーの世界観を反映したコードの要素と、サイバーパンクのテイストを融合したアクセサリシリーズ「ROG Slash」シリーズに、「ROG Ally(RC71L)」または「ROG Ally X(RC72LA)」などのポータブルゲーム機が収まるポケットも備え、財布や小物を持ち運ぶのに最適なショルダーバッグ「ROG Slash Sling Bag 4.0」と、新しいデザインでよりスタイリッシュになり、最大16インチまでのノートパソコンと充電器やアクセサリを収納することができるスリーブケース「ROG Slash Sleeve 4.0」の計2製品を発表いたしました。本日よりASUS Store(https://www.asus.com/jp/store/)にて発売開始します。

ROG Slash Sling Bag 4.0

ブラック

※使用イメージ、ROG Allyは付属しません。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/apparel-bags-gear/rog-slash/rog-slash-bag/rog-slash-sling-bag-4-0/

ASUS Store製品ページ：https://store.asus.com/jp/90xb09y0-bme000-rog-slash-sling-bag-4-0.html

・日常に最適なショルダーバックパックタイプ

ROG Slash Sling Bag 4.0は、財布やスマートフォンだけでなく、ROG Allyシリーズなどのゲームギアを持ち運ぶのにも最適な収納スペースを確保しています。ROG Allyシリーズと小物を別で収納できるように新たにコンパートメントを備え、複数のアイテムを収納できるジッパーポケットを内部だけでなく背面にも搭載。クイックアクセスポケットも配置しており、あらゆる小物を整理することが可能です。高い撥水性を持つ素材を使用し、耐久性も高く、360度回転するスナップフックもついているため、普段使いに最適です。

ROG Slash Sleeve 4.0

ブラック

※使用イメージ、ROGゲーミングノートPCは付属しません。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/apparel-bags-gear/rog-slash/rog-slash-bag/rog-slash-sleeve-bag-4-0/

ASUS Store製品ページ：https://store.asus.com/jp/90xb09z0-bsl000-rog-slash-sleeve-bag-4-0.html

※16インチ以内であってもノートパソコンのサイズや形状によっては収納できない場合があります。過度に重いものを入れたり、無理に収納したりすると破損の原因となりますのでご注意ください。

※ROG Slash Sleeve 4.0に脱着式ショルダーストラップと3点固定用ストラップを取り付けることで、肩から掛けた際に体にも固定いただけます。

・肩掛けとしてもインナーケースとして使える2WayノートPCケース

ROG Slash Sleeve 4.0は持ち運び方に合わせた使い方ができる2WayノートPCケースです。付属している脱着式ショルダーストラップを使用すれば、肩掛けスタイルで使用可能で、ケースのみではインナーケースとして使用することができます。外側には隠しジッパーポケットがあり、ケース内部にはアクセサリやメモ帳などを入れるのに最適な、クイックアクセスポケットが４つ搭載されています。表面には撥水加工も施されているため、ノートPCを安全に持ち運ぶことが可能です。

