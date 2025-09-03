「CINAGRO」人気の冷凍ピザに北海道の恵みを贅沢に使用した新作ピッツァが登場！素材にこだわり抜いた 「道産オーガニック」×「CINAGRO」初のコラボレーションピッツァを新発売。

薬糧開発株式会社

自社の有機農園や百貨店常設店舗、オンラインショップを運営している薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：河野司）は、冷凍ピッツァの新商品を販売いたします。新しいピッツァは、北海道の有機農産物や有機畜産物、天然海産物等を扱うブランド「道産オーガニック」と、有機小麦や天然酵母を使用した生地にこだわりの具材のピッツァで人気の「CINAGRO（シナグロ）」の初のコラボレーションが実現しました。

北海道ならではの海産物や有機チーズをたっぷりとのせた全3種類をご用意しました。冷凍とは思えない本格的な味わいを、ぜひご家庭でお楽しみください。

新商品ラインナップ

公式オンラインショップで商品詳細をみる :https://biocle.jp/SHOP/47366/167773/list.htmlオーガニックお取り寄せ100％「ビオクル by CINAGRO」おこっぺ有機モッツァレラとじゃがバターコーンピッツァおこっぺ有機モッツァレラとじゃがバターコーンピッツァ

オホーツク海を臨む北海道興部町・ノースプレインファームの「おこっぺ有機モッツァレラ」を贅沢に使用。搾りたての有機生乳をその日のうちに仕上げるモッツァレラは、濃厚ながらもさっぱりとしたミルクの風味が魅力です。

さらに、有機バターと有機醤油で香ばしく仕上げたじゃがいもとコーンの相性は抜群。自家製ベーコンの旨みとアスパラガスの食感も加わり、北海道らしい味わいに仕上げました。

価格：1,980円(税込)

ズワイガニと道産ホタテのトマトソースピッツァズワイガニと道産ホタテのトマトソースピッツァ

旨み豊かな本ズワイガニと、肉厚で甘みのある北海道産ホタテ貝柱を贅沢にトッピング。

イタリア産の甘みと酸味のバランスの取れた完熟有機トマトと魚介の旨味を合わせた特製トマトソースと濃厚でミルキーな牛乳製モッツァレラチーズでまとめ上げています。

総重量の30％以上はカニ！北海道の魅力とシナグロのこだわりが詰まったご馳走ピザです。

価格：2,480円(税込)

ズワイガニと蝦夷アワビのクリームソースピッツァズワイガニと蝦夷アワビのクリームソースピッツァ

濃厚な本ズワイガニの旨みに、最高級国産アワビである柔らかく旨みが濃い北海道産蝦夷アワビを合わせた贅沢な一枚。

蟹の旨味を凝縮した自家製のカニクリームソースは有機牛乳と有機バターで濃厚ながらさっぱりとした上品な味わい。豊かな海の幸を存分に堪能できます。

価格：2,980円(税込)

商品概要

【商品名】冷凍ピッツァ

【賞味期限】製造から1年

【保存方法】冷凍（－18℃以下）にて保存してください。

【お召し上がり方】冷蔵庫で解凍後、トースターやオーブンレンジで約4分焼き上げてください。

※フライパン、魚焼きグリルでも美味しく焼き上げられます

【ご購入方法】

オンラインショップ「ビオクル by CINAGRO」(https://biocle.jp/SHOP/47366/167773/list.html)でご購入いただけます。

期間限定の出店として百貨店での催事でもご購入いただけます。

会場：伊勢丹浦和店地下1階食品プロモーション（ザ・ステージ＃B1）

会期：2025年9月3日（水）～9月9日（火）

出店名：道産オーガニック（運営：薬糧開発株式会社）

薬糧開発株式会社

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 ｸｲｰﾝｽ゛ﾀﾜｰC19階

代表取締役：河野司

設立： 1991年8月

事業内容：オーガニックや栽培期間中農薬化学肥料不使用の食材を使用した食品の製造・販売

コーポレートサイト(https://yakuryo.co.jp/)：https://yakuryo.co.jp/

公式Instagram(https://www.instagram.com/cinagro_biocle/)：https://www.instagram.com/cinagro_biocle/

公式X(https://x.com/organic_biocle)：https://x.com/organic_biocle

百貨店常設店(https://biocle.jp/hpgen/HPB/entries/186.html)：日本橋三越本店、三越銀座店、そごう横浜店、そごう大宮店