いきなり！ステーキ公式アプリ新規アプリ会員登録で「生ビール1杯まで10円」クーポン進呈！既存会員は毎週木曜日に7週連続で「生ビール1杯まで150円」で飲めるクーポンを進呈！！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、いきなり！ステーキ公式アプリの会員様へ、2025年9月11日(木)～10月29日(水)までの間、いきなり！ステーキ公式アプリに新規登録していただいたお客様へ、すぐに利用可能な「生ビール1杯まで10円クーポン」を配布いたします。また、2025年9月11日(木)～10月29日(水)までの間の毎週木曜日は、７週連続でソフトドリンク50円、またはアルコールを1杯まで150円でご注文いただけるドリンククーポンをアプリに配布いたします。
【新規会員様限定 アプリクーポン詳細】
クーポン内容：生ビール(中)１杯まで10円
※ソフトドリンクに変更可能です。
※20歳未満、お車でお越しのかたはご利用いただけません。
※新規会員登録後、すぐにご利用可能です。
※本クーポンは、お食事をご注文のお客様に限りご利用いただけます。
※秋のドリンククーポン祭りと併用可能です。
※新規会員登録後60日間有効です。
【アプリ会員様 秋のドリンククーポン祭り詳細】
クーポン内容：ソフトドリンク50円(特保とレッドブルを除く)またはアルコール150円(特保とレッドブル含む)クーポン
※会員ドリンク10円（新規会員様限定10円クーポン含む）と併用可能です。
※グラスワイン・ハイボール取扱店舗は150円で選択可能です。
※アプリ会員様が対象となります。
※お１人様１枚１回限り
※その他肉マイレージ会員特典との併用が可能です。
※本クーポンは、お食事をご注文のお客様に限りご利用いただけます。
※20歳未満、お車でお越しのかたへのアルコール提供はできません。
【配布期間】
■第１週目：9月11日(木)～
■第２週目：9月18日(木)～
■第３週目：9月25日(木)～
■第４週目：10月2日(木～
■第５週目：10月9日(木)～
■第６週目：10月16日(木)～
■第７週目：10月23日(木)～
