【神奈川】退職前の教職員向けにマネーセミナーを実施

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社は、日本全国の官公庁や自治体などで年間100件を超えるセミナーを開催しています。

この度2025年7月27日と8月23日に神奈川県の退職が近づく教職員の方へマネーセミナーを実施しました。

■セミナー参加者の声（一部抜粋）

・残りの時間でどれだけ退職後20年の資金を用意するのか、少し分かりました。よく2000万円問題と言われますが、そんな甘い問題でないことが少し見えてきました。退職金と税金の問題も少しずつ変わると聞いているのでそちらも合わせて具体的いくら用意しておくべきなのか、さらに学びを深めたいです。

・とても参考になりました。分かりやすい説明ありがとうございました。

・お金の話が具体的で自分が知りたい事がある程度理解できました。

■セミナー内容：定年後も豊かに生きるためのマネーセミナー

・セカンドライフに必要な備えは？

・失敗を防ぐ退職手当の運用のポイント

・知っておきたい投資の基礎

・セカンドライフプランニングの重要性 など

＜セミナースライドの一部＞

■講師紹介

平原直樹 ブロードマインド株式会社 マーケティング部 執行役員

・資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、第一種証券外務員、旅行業務取扱主任者、相続診断士、家族信託コーディネーター

・略歴：東京都出身。立教大学社会学部卒業後、東証一部上場のIT企業に勤める傍ら2006年FP資格を取得。 「資産運用」「退職金運用相談」を専門とし、全国の自治体を中心に年間100件を超えるセミナーを開催する傍ら、 相談業務やコラムの執筆等幅広く活動。

＜ブロードマインド株式会社について＞

ブロードマインドは「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。

会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

代表者 ：代表取締役社長 伊藤清

本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

設立 ：2002年1月

事業内容 ：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスの提供／金融経済教育、ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）

