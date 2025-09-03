こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
～JR東海新大阪駅構内限定デザイン～２０２５年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボした公式ライセンス商品
「推しカラー立体マスコットキーホルダー」を販売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボした大阪・関西万博公式ライセンス商品(JR東海新大阪駅構内限定デザイン)を販売します。
2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」になりきったサンリオキャラクターズが推しカラーの「立体マスコットキーホルダー」になって登場！キャラクターのイメージカラーに合わせた色鮮やかなデザインがとっても可愛く、万博の思い出アイテムとしてもおすすめです。
【商品ラインナップ】
・EXPO2025【サンリオキャラクターズ】ミャクミャクなりきり立体マスコット 推しカラーキーホルダー
販売価格：各1,320円（税込）
【販売詳細】
■販売開始日：2025年9月上旬
■販売店舗 ：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店
場所 JR東海新大阪駅 23・24番線ホーム７号車付近 営業時間 9：00～21：00
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
