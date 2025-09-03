～JR東海新大阪駅構内限定デザイン～２０２５年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボした公式ライセンス商品



















【販売詳細】■販売開始日：2025年9月上旬■販売店舗 ：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店場所 JR東海新大阪駅 23・24番線ホーム７号車付近 営業時間 9：00～21：00※画像はイメージです。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。※商品のご予約および取り置きはできません。※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。