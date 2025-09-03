athletia＜アスレティア＞、9/12(金)開業のNEWoMan高輪に直営店をオープン。

株式会社エキップ

株式会社エキップ（本社：東京都品川区 代表取締役：赤堀 真之）が展開するスキンケア＆ライフスタイルブランド「athletia＜アスレティア＞」は2025年9月12日(金)、NEWoMan高輪に直営店をオープンいたします。

同日に開業するNEWoMan高輪は100年先のまだ見ぬ生活価値を追い求めるべく、商業施設の枠を超え、普遍的で本質的な体験価値を生み出し、それをアップデートし続けることを目指しています。誰もが自分らしく過ごせる場。衣食住・美・カルチャーに、サウナや書籍×アート＆アソビなど、多様な価値観が交差する広大な空間。大人と子どもの融合空間やペットと過ごせる環境で、誰もが楽しく、心地よく。この街だからこそ実現できるライフバリューを提供し続けます。athletiaが出店することで豊かなライフスタイルを応援するクリーンビューティブランドとして性別・年代を問わずより多くのお客様との出会いを期待しています。

athletia NEWoMan高輪店の店舗内装は、ビルの合間に存在し、慌ただしい毎日を過ごす人々が一呼吸できるようなボタニックガーデンをイメージしました。空間全体は視界や動線を遮るような造作を極力控え、余白や広がりを感じさせるシンプルな構成です。一方、店内中央には、ライムグリーンのメッシュシェルと多様な植物で構成されたアイコニックな造作を配置。これはブランドコンセプトの「体幹（コア）」を象徴的に表現しています。シンプルな空間に「コア」を落とし込むことで、フラットな空間の中に水のさざ波のような広がりやスパイラルのような動きを与えています。

また、「コア」を取り囲むように、大きなトラック型カウンターを設置し、テスターやカウンセリング機能を集約しました。カウンターには、アスレティアの3ラインの全プロダクトやアロマテックラボ*と共に、様々な植物や土、石などが共生しています。これにより、視覚、嗅覚、触覚からの刺激を通じて、森林浴をしながら一息つき、深く呼吸をしたくなるような体験ができます。

商品や什器に映り込むメッシュや植物の陰影を感じながら、小道を散策するように商品を試したり、ソファや椅子に座ってゆっくりカウンセリングを受けたりすることで、店内のアクティブゾーンとリラックスゾーンを行き来し、「循環」を体験できる空間構成です。また、内装には引き続きリサイクル素材を活用しており、什器には生産過程で余剰となった瓶を、床材にはマーモリウムを使用しています。NEWoMan高輪店は、都会で生活する洗練されたスタイルを持った人々に寄り添い、豊かなライフスタイルをサポートするアスレティアのブランドコンセプト・製品を体感いただける特別な店舗となっております。

オープンを記念し、プレゼントをご用意しております。

■athletia製品をお買い上げの方にオリジナル アンブレラマーカーをプレゼント。

■athletia製品を税込9,900円以上お買い上げの方にathletia PCケースをプレゼント。

■athletia製品を税込16,500円以上お買い上げの方にHydro Flask × athletia オリジナルタンブラーをプレゼント。

*特典は数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

*税込16,500円以上お買い上げの場合、特典は「オリジナル アンブレラマーカー」に加えて、「athletia PCケース」「Hydro Flask × athletia オリジナルタンブラー」のうちどちらか1つお選びいただきます。

*詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

■athletia ニュウマン高輪店

住所：東京都港区高輪二丁目２１番２号 ニュウマン高輪 South ４F

athletia<アスレティア>について

毎日のスキンケアに加えてリラックスシーンとアクティブシーンのそれぞれをサポートし、ライフスタイルに24時間寄り添う製品ラインナップを展開するathletia。「balance your active/relaxing cycle」をコンセプトに掲げ、「よく動き、よく休む」の循環やオンとオフの切り替えに寄り添うことで、お客様それぞれのセルフコンディショニングをサポートできると考えています。また日本発のクリーンビューティブランドとして、自然や環境、社会に配慮したブランド活動を行っています。

【ご掲載クレジット・お客様相談窓口】

athletia フリーダイヤル 0120-220-415

公式オンラインショップ：https://www.athletia-beauty.com/

Instagram：@athletiabeauty(https://www.instagram.com/athletiabeauty/)

X:@athletiabeauty(https://x.com/athletiabeauty)

LINE:アスレティア

#athletia