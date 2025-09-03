株式会社AJA

株式会社AJA、NetflixとDSP接続を正式決定／2025年10月より、プログラマテック広告の取り組み開始



株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）の100%子会社である株式会社AJA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野屋敷健太）は、DSP接続において、Netflixとの取引を開始することをお知らせいたします。

今回の接続は、Netflixが提供する動画広告枠への直接的な取引チャネルとして、AJAが選定されたものであり、高い品質基準と厳格な技術要件をクリアした結果、このたびの正式接続に至りました。

これにより、AJAのDSPを利用する広告主は、2025年10月よりNetflix内の広告在庫に対し、国内から直接入札・配信が可能となります。



Netflixは、190以上の国や地域で3億世帯を超える有料メンバーが利用するエンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスの一つであり、その視聴環境はブランド広告主にとっても極めて魅力的な広告接点となっています。

AJAを通じてこのプレミアムな枠にアクセスできることで、広告主は高い広告効果とブランドリフトを期待でき、媒体側にも高単価かつ安定した広告収益機会が提供されます。



今後AJAでは、Netflixをはじめとするプレミアムメディアとの連携をさらに拡大し、CTV（コネクテッドTV）やモバイルなど、多軸において広告配信基盤を強化してまいります。また、広告主と媒体社の双方にとって最適な取引環境を実現するため、AI活用による収益最適化、ブランドセーフティ機能の強化、可視性の高い効果測定など、プロダクトの進化にも引き続き注力してまいります。