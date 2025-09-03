こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
阪急うめだ本店で当社管理栄養士によるInner beauty Event 栄養セミナーを開催
エームサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 周、以下エームサービス）は、株式会社ドットミー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：知念 孝祥 ジョナサン）が阪急うめだ本店8階『GREEN AGE』 コミュニティパークで期間限定オープンする「Cycle.me Inner Care Cafe」において、栄養セミナーを開催いたします。
本セミナーでは、開催回ごとに「ボディメイク」「美肌」「腸活」「エイジングケア*」とテーマを変え、当社管理栄養士が専門知識を活かし、健康や栄養に関して毎日続けられる食習慣のヒントを分かりやすくお伝えします。
また会場では、各テーマに合わせて、エームサービスが社員食堂等を受託している企業・団体向けに実施している健康支援プログラム「HEALTHY NAV.（ヘルシー・ナビ）Ⓡ」等でご好評いただいている測定コンテンツもご体験いただけます。参加者の皆様には、ご自身のからだの状態を手軽にチェックしていただき、“食”を通じて内側から輝きを目指すきっかけをご提供いたします。
Inner beauty Event 栄養セミナー
詳細・お申し込み :https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12668592_2067.html
イベント概要
イベント名：Inner beauty Event 栄養セミナー
開催期間 ： 2025年9月3日（水）～9月9日（火）各回30分
会 場 ：阪急うめだ本店８階 『GREEN AGE』 コミュニティパーク（大阪市北区角田町8番7号）
予 約 ：事前予約制（以下、阪急百貨店予約フォームより）
講 師 ：エームサービス株式会社
秋元 直美 （管理栄養士・健診情報管理指導士など）
松岡 未希子 (管理栄養士・公認スポーツ栄養士など）
セミナー内容：
１．「食べて叶える、しなやか美ボディ習慣」 9月3日（水）・ 9月6日（土）
活動量にあったたんぱく質の摂り方やタイミングをご紹介。
会場では推定野菜摂取量が分かるベジチェック®も体験いただけます。
詳細・イベント予約 :https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1754527298042
２．「透明感は食卓から。食べるスキンケアレッスン」 9月4日（木）・ 9月8日（月）
季節のゆらぎ肌に寄り添う栄養素や食材、手軽に取り入れられるメニューをご紹介。
会場では推定野菜摂取量が分かるベジチェック®も体験いただけます。
詳細・イベント予約 :https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1754527362071
３．「腸からキレイをめぐらせる、菌活・育菌のすすめ」 9月7日（日）・ 9月9日（火）
プロバイオティクス（善玉菌）とプレバイオティクス（菌を育てる栄養）の考え方を中心に
食生活に取り入れやすいアイデアをご紹介。
会場では血管年齢測定も体験いただけます。
詳細・イベント予約 : https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1754359442128
４．「“食べる”から始めるエイジングケア*」 9月5日（金）
若々しさを意識した栄養の取り方や、簡単スムージーレシピをご紹介。
会場では体内糖化度測定も体験いただけます。
（*管理栄養士によるエイジングケアとは、栄養と生活習慣のサポートを通じて
年齢に伴う心身の変化に寄り添い、生活の質を高める情報提供のことを指しています。）
詳細・イベント予約 :https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1754359957708
会社概要
■エームサービス株式会社について
1976年設立。オフィス・工場をはじめ、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアム・ トレーニング施設などでフードサービスを展開。“「食」から日本の未来を支えます。”のコーポレートスローガンのもと、グループで全国約3,500カ所にて、1日約140万食を提供し、在籍する約7,000名の栄養士・管理栄養士が、健康的な食事と快適な食環境の提供など、各種施策を推進しています。
会社名 ： エームサービス株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 小谷 周
所在地 ： 〒107‐0052 東京都港区赤坂2－23－1 アークヒルズフロントタワー
設立 ： 1976年5月
株主 ： 三井物産株式会社（100％）
事業内容： 企業のオフィス・工場や病院・社会福祉など幅広い施設におけるフード及びサポートサービス
URL ： https://www.aimservices.co.jp/
■株式会社ドットミー（.me）について
「自分らしく生きる、をつくる。」をミッションに、ウェルビーイングブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業。ライフスタイルに寄り添った商品を通じて、すべての人の健康的な生活をサポートしています。
URL ： https://dot-me.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
エームサービス株式会社 企画業務部 広報室
諏訪 美奈子・堀 容子
TEL：03-6234-7522 FAX:03-6234-7692 / E-mail：aim@aimservices.co.jp
関連リンク
エームサービス×ドットミー 戦略的業務提携 発表会レポート 日本の新しい健康を、デザインする。 栄養士・管理栄養士の専門性が支える、企業の健康経営
https://www.aimservices.co.jp/dietitian/wellness_yell/15420/
【当社管理栄養士による肌年齢測定+栄養アドバイス】をご提供 / 株式会社ドットミーが＠cosme OSAKAで開催するインナービューティーイベントに 腸内フローラ検査を展開する株式会社サイキンソーとともに参画
https://www.aimservices.co.jp/news/2025/07/30/15352/
ドットミーとエームサービスが戦略的業務提携書を締結、企業の健康経営推進を支援へ
https://www.aimservices.co.jp/news/2025/07/22/15262/
【当社管理栄養士監修×グアー豆食物繊維入り】スペシャルカレーで社員食堂から健康づくりをサポート
https://www.aimservices.co.jp/news/2025/05/30/14478/
エームサービス、Cycle.meを運営する株式会社ドットミーと共同で、 Z世代に向けてインナーケアの重要性を啓発する企画を@cosme TOKYOで実施
https://www.aimservices.co.jp/news/2025/03/05/13414/
ドットミー・太陽化学と共同で 【管理栄養士監修×グアー豆食物繊維入り】のスペシャルカレーを開発
https://www.aimservices.co.jp/news/2024/12/19/12203/
本セミナーでは、開催回ごとに「ボディメイク」「美肌」「腸活」「エイジングケア*」とテーマを変え、当社管理栄養士が専門知識を活かし、健康や栄養に関して毎日続けられる食習慣のヒントを分かりやすくお伝えします。
また会場では、各テーマに合わせて、エームサービスが社員食堂等を受託している企業・団体向けに実施している健康支援プログラム「HEALTHY NAV.（ヘルシー・ナビ）Ⓡ」等でご好評いただいている測定コンテンツもご体験いただけます。参加者の皆様には、ご自身のからだの状態を手軽にチェックしていただき、“食”を通じて内側から輝きを目指すきっかけをご提供いたします。
Inner beauty Event 栄養セミナー
詳細・お申し込み :https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12668592_2067.html
イベント概要
イベント名：Inner beauty Event 栄養セミナー
開催期間 ： 2025年9月3日（水）～9月9日（火）各回30分
会 場 ：阪急うめだ本店８階 『GREEN AGE』 コミュニティパーク（大阪市北区角田町8番7号）
予 約 ：事前予約制（以下、阪急百貨店予約フォームより）
講 師 ：エームサービス株式会社
秋元 直美 （管理栄養士・健診情報管理指導士など）
松岡 未希子 (管理栄養士・公認スポーツ栄養士など）
セミナー内容：
１．「食べて叶える、しなやか美ボディ習慣」 9月3日（水）・ 9月6日（土）
活動量にあったたんぱく質の摂り方やタイミングをご紹介。
会場では推定野菜摂取量が分かるベジチェック®も体験いただけます。
詳細・イベント予約 :https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1754527298042
２．「透明感は食卓から。食べるスキンケアレッスン」 9月4日（木）・ 9月8日（月）
季節のゆらぎ肌に寄り添う栄養素や食材、手軽に取り入れられるメニューをご紹介。
会場では推定野菜摂取量が分かるベジチェック®も体験いただけます。
詳細・イベント予約 :https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1754527362071
３．「腸からキレイをめぐらせる、菌活・育菌のすすめ」 9月7日（日）・ 9月9日（火）
プロバイオティクス（善玉菌）とプレバイオティクス（菌を育てる栄養）の考え方を中心に
食生活に取り入れやすいアイデアをご紹介。
会場では血管年齢測定も体験いただけます。
詳細・イベント予約 : https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1754359442128
４．「“食べる”から始めるエイジングケア*」 9月5日（金）
若々しさを意識した栄養の取り方や、簡単スムージーレシピをご紹介。
会場では体内糖化度測定も体験いただけます。
（*管理栄養士によるエイジングケアとは、栄養と生活習慣のサポートを通じて
年齢に伴う心身の変化に寄り添い、生活の質を高める情報提供のことを指しています。）
詳細・イベント予約 :https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1754359957708
会社概要
■エームサービス株式会社について
1976年設立。オフィス・工場をはじめ、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアム・ トレーニング施設などでフードサービスを展開。“「食」から日本の未来を支えます。”のコーポレートスローガンのもと、グループで全国約3,500カ所にて、1日約140万食を提供し、在籍する約7,000名の栄養士・管理栄養士が、健康的な食事と快適な食環境の提供など、各種施策を推進しています。
会社名 ： エームサービス株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 小谷 周
所在地 ： 〒107‐0052 東京都港区赤坂2－23－1 アークヒルズフロントタワー
設立 ： 1976年5月
株主 ： 三井物産株式会社（100％）
事業内容： 企業のオフィス・工場や病院・社会福祉など幅広い施設におけるフード及びサポートサービス
URL ： https://www.aimservices.co.jp/
■株式会社ドットミー（.me）について
「自分らしく生きる、をつくる。」をミッションに、ウェルビーイングブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業。ライフスタイルに寄り添った商品を通じて、すべての人の健康的な生活をサポートしています。
URL ： https://dot-me.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
エームサービス株式会社 企画業務部 広報室
諏訪 美奈子・堀 容子
TEL：03-6234-7522 FAX:03-6234-7692 / E-mail：aim@aimservices.co.jp
関連リンク
エームサービス×ドットミー 戦略的業務提携 発表会レポート 日本の新しい健康を、デザインする。 栄養士・管理栄養士の専門性が支える、企業の健康経営
https://www.aimservices.co.jp/dietitian/wellness_yell/15420/
【当社管理栄養士による肌年齢測定+栄養アドバイス】をご提供 / 株式会社ドットミーが＠cosme OSAKAで開催するインナービューティーイベントに 腸内フローラ検査を展開する株式会社サイキンソーとともに参画
https://www.aimservices.co.jp/news/2025/07/30/15352/
ドットミーとエームサービスが戦略的業務提携書を締結、企業の健康経営推進を支援へ
https://www.aimservices.co.jp/news/2025/07/22/15262/
【当社管理栄養士監修×グアー豆食物繊維入り】スペシャルカレーで社員食堂から健康づくりをサポート
https://www.aimservices.co.jp/news/2025/05/30/14478/
エームサービス、Cycle.meを運営する株式会社ドットミーと共同で、 Z世代に向けてインナーケアの重要性を啓発する企画を@cosme TOKYOで実施
https://www.aimservices.co.jp/news/2025/03/05/13414/
ドットミー・太陽化学と共同で 【管理栄養士監修×グアー豆食物繊維入り】のスペシャルカレーを開発
https://www.aimservices.co.jp/news/2024/12/19/12203/