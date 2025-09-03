2025年9月10日（水） 日本橋エリアに惣菜新店舗「一汁旬菜 日本橋だし場」 日本橋三越本店 オープン！　「本枯鰹節とさわらの西京焼弁当」など限定弁当も新発売

株式会社にんべん

株式会社 にんべん（東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛）は、2025年9月10日（水）より、日本橋三越本店に「一汁旬菜 日本橋だし場」をオープンいたします。「一汁旬菜 日本橋だし場」は、だしのおいしさをきかせた惣菜を幅広く取り揃えたデリカテッセンスタイルの店舗です。日本橋三越本店限定の商品をはじめ、日々の食卓を豊かに彩るこだわりの品々をご用意しております。

■日本橋三越本店限定商品

１.本枯鰹節とさわらの西京焼弁当 1,620円（税込）

上品な甘さのさわらの西京焼をメインに、おだしをきかせた煮しめやだし巻き玉子、人気のとり天などを詰め合せたお弁当です。

販売期間：2025年9月10日（水）～

２.味めぐり九桝弁当 1,700円（税込）

本枯鰹節や削り昆布、ごまを乗せただし炊き込みご飯と、彩り豊かな惣菜を詰め合せたお弁当です。おだしがきいた様々なおかずをお楽しみいただけます。

販売期間：2025年9月10日～

３.柑橘香る グリル野菜サラダ（高知県産 直七使用） 432円（税込）

煮物をグリルした食べ応え抜群のサラダに、高知県産の柑橘「直七」をトッピングしました。ドレッシング代わりのだしジュレをたっぷりと絡めて召し上がりください。

販売期間：2025年9月13日、14日、17～30日限定

■オープン記念！フリーズドライのおみそ汁をプレゼント

オープンから6日間(9/10～9/15)、お弁当や惣菜を1,080円（税込）以上お買い上げのお客様に、「わかめのおみそ汁」を1日100個限定で1つプレゼントいたします。お弁当や惣菜と一緒にお楽しみください。

※写真はイメージです。

■店舗情報

一汁旬菜 日本橋だし場 日本橋三越本店

営業時間： 10：00～19：30

住所： 〒103-8001

東京都中央区日本橋室町1-4-1

日本橋三越本店 本館地下1階 和惣菜売場

TEL： 03-6262-0013

定休日： 日本橋三越本店に準ずる

※営業時間・内容に変更が生じる場合がございます。

最新営業情報は、にんべん公式HPをご確認ください。

■だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」

「一汁旬菜 日本橋だし場」は、だしを知る・楽しむ・味わう場、だしコミュニティとしてにんべんが2010年にオープンした「日本橋だし場」が手掛けるだしの惣菜専門店です。“うま味のある、上質な食事を。”をコンセプトにした新業態で、和のジャンルにとらわれないかつお節だしの効いたお弁当や惣菜を取り扱っています。

【他店舗のご案内】

一汁旬菜 日本橋だし場 ニュウマン新宿店

一汁旬菜 日本橋だし場 そごう横浜店

※各店舗の最新営業情報は、にんべん公式HPをご確認ください。

一汁旬菜 日本橋だし場： https://www.ninben.co.jp/store/ichiju_shunsai/

にんべんは、創業３００余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。