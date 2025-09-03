西宮市の地域密着塗装店 阪神住まいるドクター　1邸ごとに違うオーダーメイド外壁塗装で安心を提供

株式会社松永建設工業

西宮市を中心に外壁塗装を手掛ける地域密着型の塗装店「阪神住まいるドクター」は、住まいの安心と快適を守るために、お客様一人ひとりに寄り添ったオーダーメイド塗装を提供しています。

私たちは「どのお家も同じ塗装は存在しない」と考えています。外壁や屋根の傷み具合はもちろん、そこに住まうご家族の思いや、これからの暮らし方を丁寧に伺い、それに合わせた最適な塗装プランをご提案。テンプレートにはめた一律の工事ではなく、お客様だけのための外壁塗装をご提供することが、私たちの使命です。

■ 強み１. 「聞くこと」から始まるオーダーメイド塗装

初回訪問時には劣化状況の診断に加え、「お住まいへの思い」「将来の暮らし方」を伺います。そこから生まれるのは“世界に一つだけの外壁塗装プラン”。

さらに、阪神住まいるドクターではカラーシミュレーターを活用し、施工後のイメージを視覚的にご提案します。

「完成後の我が家はどんな雰囲気になるのか」を事前に確認できることで、色選びの不安を解消し、お客様に納得感と楽しみを持っていただけるのも大きな特徴です。

阪神住まいるドクターは、まさに地域に根ざしたオーダーメイド塗装店です。

カラーシュミレーションを作成しています

■ 強み２. 「そこまでやるか」と言われる職人施工

B to Bで鍛えられた技術力を持つ職人が、地域の一般住宅に施工を還元。自社施工基準を徹底し、細部まで目を配る施工は「地域密着の塗装店だからこそできる安心品質」と評価されています。

また、他社が価格重視で行うことの多い“シール増し打ち”ではなく、阪神住まいるドクターではシールの“打ち替え”を基本としています。 どれほど良い塗料を使っても、下地であるシールが劣化してしまえば本来の性能は発揮できません。さらに、価格面についても出来る限り原価に近い形でご提案し、品質と適正価格の両立を実現しています。 見えない部分と費用の両方に誠実であること――それが私たちの施工姿勢です。

古いシールを剥がしています

■ 強み３. 「一生付き合える塗装店」を目指して

・剥がれ補修保証（5～13年）

・塗料メーカー保証のプラン

・定期点検（1ヶ月・1年・3年・5年・7年）

外壁塗装は工事をして終わりではありません。施工後も長期にわたり点検・アフターサービスを行い、お客様と末永いお付き合いを大切にしています。

【定期点検内容】

・コーキング：適切な柔らかさが保たれているか、ヒビ割れや剥がれがないか

・外壁：ヒビ割れ・色褪せ・剥がれ・膨れがないか、表面が捲れていないか、水膨れの有無、防水性（艶の保持）が維持されているか

・サッシ廻り：隙間やヒビ割れが発生していないか

・付帯部：雨樋や破風板などの付帯部分に劣化がないか

ここまで詳細に点検する業者は多くありません。お客様に「安心して暮らし続けてもらうこと」こそが、私たちの使命です。

定期点検の様子

■ 代表者コメント

何か地域のためにできることはないか、常に考えており私たちの住まいを日頃から守る塗装事業（保守・修繕）サービスを本格的に開始しました。某テーマパークでの実績も多数あり、品質には自信があります。

塗装に関してはお客様一人ひとりとオーダーメイド塗装でプランを立て、ご提案いたします。また収益の一部を地域や災害で必要とされる方々に寄付等をおこなう活動も行い、ブログ等を通じて発信してまいります。地域に無くてはならない塗装店を目指して、今後も尽力してまいります。

代表 松永 尚

【会社概要】

サービス名：阪神住まいるドクター

お問い合わせ：0120-295-043(#)

事業内容：外壁塗装工事・屋根塗装工事・防水工事

施工エリア：西宮市を中心に阪神エリア全域

運営会社：株式会社松永建設工業