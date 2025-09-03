こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【美術出版社】『Winart』2025年秋号は、「オーストリア ～豊かな自然、すばらしき大地 知られざる銘醸地」と題し、巻頭初のオーストリアのワインを特集。9月5日（金）発売。
美術出版社は、ワイン＆フードマガジン『Winart（ワイナート）』2025年秋号（122号）を2025年9月5日（金）に発売。巻頭では、自然環境に恵まれ、個性豊かなブドウ品種、テロワールから魅力的なワインを生み出すオーストリアを特集。ほか、第2特集として、前号に引き続き北海道のワインを取り上げる。
特集 オーストリア
～豊かな自然、すばらしき大地 知られざる銘醸地
オーストリアでのワイン造りの歴史は長く、紆余曲折ありながらも、現在は徹底した品質管理と高い環境への意識のもと、数多くの高品質なワインが造られています。オーストリアのワインが他国との差別化を図る上で大きなアドバンテージとなっているのが、多様なテロワールによるブドウ畑の個性と、多彩なブドウ品種の数々。栽培面積の70%が白ブドウ品種というのも、オーストリアの大きな特徴です。注目なのが、今進行中の単一畑に含まれる1級畑の格付け。フランスのプルミエ・クリュと発想を同じくし、さらなる高品質化に寄与するものと期待されています。
これら、オーストリアワインをより深く理解するために不可欠な産地、品種、ワイン法についても詳しく解説。
オーストリアの主要なワイン産地は、国土の東部に集中しており、ウィーン、ニーダーエスタライヒ、ブルゲンラント、シュタイヤーマルクの4つの州では、各産地の特徴を生かした多種多様なワインが生み出されています。今回の特集では、これら4つの主要産地を完全網羅。現地で取材をした12の生産者のワインを通して、オーストリアワインの真髄を解き明かし、その魅力に迫ります。
・ウィーン州
ヴァイングート・ツァーヘル
・ニーダーエスタライヒ州
ドメーヌ・ヴァッハウ／ヴァイングート・ファイダー・マルベルク／
ヨハネス・ツィリンガー／ヴァイングート・マルクス・フーバー／
ヴァイングート・ユルチッチ／ヴァイングート・ドルリ・ムーア／
・ブルゲンラント州
モリッツ／クリスチャン・チダ
・シュタイヤーマルク州
ヴァイングート・テメント／コバトル／フランツ・シュトロマイヤー
いま知っておきたい情報が満載の、まさに完全保存版です。
日本ワイン 北海道第2弾
「フロンティアと都市圏が台頭する、道産ワイン新時代」
121号（2025年夏号）巻頭特集「日本ワイン 北海道」では、近年人気の道南、後志、空知エリアをフィーチャー。今号では、注目の上川、道東、札幌近郊の3エリアを取り上げ、5生産者のワイン造り、ワインを通して、北海道の新たなワイン地図を見ていきます。北海道のワインに精通する、ワインジャーナリスト、バイヤー、ソムリエにもインタビュー。彼らが語る“ワイン産地、北海道”の今、そして未来とは。
森臥／雪川醸造／十勝ワイン／相澤ワイナリー／北海道中央葡萄酒 千歳ワイナリー
・巻頭グラビア
今号のワイン／今号の人／今号のレストラン
・カラー連載
宵のひとしずく～映画とワイン～／締めの一杯はこれでいく ワイン好きに捧げる食後酒入門／
ワイナート的写真の見方 ファインダーの向こうがわ／パンとワインの美味しい関係
・モノクロ連載
造り手を変えた１本 ／飲み手と造り手のためのワイン法講座／
マスターオブワインへの道～スタディ・プログラムでの世界最高水準のワインの学び
・レポート
・ワイナート ワールド ワイン ニュース
・ワインイベント＆キャンペーン掲示板
・ショップリスト
・インフォメーション
・ワイナート ワイン ガイド
生産者インタビュー／セミナー＆試飲会テイスティング／今号のコメンテーター など
詳細はこちら：https://bijutsu.press/books/5653/
雑誌情報
『Winart（ワイナート）2025年秋 122号』
発行：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
発売：株式会社美術出版社
価格：1,800 円＋税
発売日：2025年9月5日（金）
仕様：152ページ、 A4
JANコード：4910098531057
定期購読：http://fujisan.co.jp/pc/web-winart
購入：https://amzn.to/4g3lSGA
雑誌『Winart（ワイナート）』
1998年12月創刊のワイン専門誌。食やお酒にこだわる本格指向の人々へ、ワインを中心とした豊かなライフスタイルを提案。定評のある美しく洗練されたビジュアルで、“ワインのいま”を知る、旬な情報を発信しています。
美術出版社：https://bijutsu.press/
Winart Web：https://winart.jp/
X：@WinartWinart（https://twitter.com/winartwinart）
IG：＠winartmagazine（https://www.instagram.com/winartmagazine/）
美術出版社
1905年の創業以来、一貫して美術図書の出版を手掛けてきました。『美術手帖』『ワイナート』などの定期刊行物、「カラー版美術史」シリーズをはじめとする美術・デザイン・建築などの芸術全般にわたる書籍の出版、美術展のカタログ制作のほか、アートと人々をつなぐ事業を行っています。
https://bijutsu.press/
※美術出版社はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が展開する出版ブランドです。
