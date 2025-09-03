こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エディオン陸上競技部の沢柳厚志監督東京2025世界陸上の日本代表選手団コーチに選出
エディオン女子陸上競技部の沢柳 厚志監督が、公益財団法人日本陸上競技連盟より、2025年9月13日（土）～21日（日）に開催される「東京2025世界陸上競技選手権大会」の日本代表選手団コーチに選出されました。
本大会は、34年ぶりに日本で開催される陸上競技における最高峰の大会の一つです。株式会社エディオンは、陸上競技部の活動を通じてスポーツの振興に努めております。今回の選出を励みとし、今後もアスリートの育成と支援に一層力を注いでまいります。
■ 沢柳 厚志 監督 コメント
「このたびは、歴史的な自国開催となる東京2025世界陸上の日本代表コーチという大役を拝命し、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。日本代表選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、全力でサポートしてまいります。このような貴重な機会を与えてくださった日本陸上競技連盟、そして日頃より活動を支えていただいている会社、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。日本代表チームへのご声援をよろしくお願いいたします。」
■ 沢柳 厚志（さわやなぎ あつし）監督 プロフィール
出身地：長野県
経歴：
東洋大学在学中に箱根駅伝等に出場。卒業後、実業団チームに所属し
ニューイヤー駅伝や数々のマラソン大会に出場。
引退後、実業団のコーチを経て、2017年エディオン女子陸上競技部
監督就任。2022年エディオン女子陸上競技部 長距離ブロック監督
就任（現任）
【 エディオン女子陸上競技部について 】
名 称 ： エディオン女子陸上競技部
創 部 ： 1989年4月
エディオン女子陸上競技部は、「地域社会への貢献」「世界へのチャレンジ」「夢の共有」を活動の柱とし、選手一人ひとりが常に世界を視野に入れながら高い目標へ挑戦しています。私たちの挑戦が、応援してくださる皆様の活力となり、夢や感動を共有できる存在でありたいと考えています。
スポーツの力を通じて地域社会に貢献できるよう、これからも取り組んでまいります。
関連リンク
エディオン女子陸上競技部
https://athlete.edion.co.jp/
本大会は、34年ぶりに日本で開催される陸上競技における最高峰の大会の一つです。株式会社エディオンは、陸上競技部の活動を通じてスポーツの振興に努めております。今回の選出を励みとし、今後もアスリートの育成と支援に一層力を注いでまいります。
■ 沢柳 厚志 監督 コメント
「このたびは、歴史的な自国開催となる東京2025世界陸上の日本代表コーチという大役を拝命し、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。日本代表選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、全力でサポートしてまいります。このような貴重な機会を与えてくださった日本陸上競技連盟、そして日頃より活動を支えていただいている会社、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。日本代表チームへのご声援をよろしくお願いいたします。」
■ 沢柳 厚志（さわやなぎ あつし）監督 プロフィール
出身地：長野県
経歴：
東洋大学在学中に箱根駅伝等に出場。卒業後、実業団チームに所属し
ニューイヤー駅伝や数々のマラソン大会に出場。
引退後、実業団のコーチを経て、2017年エディオン女子陸上競技部
監督就任。2022年エディオン女子陸上競技部 長距離ブロック監督
就任（現任）
【 エディオン女子陸上競技部について 】
名 称 ： エディオン女子陸上競技部
創 部 ： 1989年4月
エディオン女子陸上競技部は、「地域社会への貢献」「世界へのチャレンジ」「夢の共有」を活動の柱とし、選手一人ひとりが常に世界を視野に入れながら高い目標へ挑戦しています。私たちの挑戦が、応援してくださる皆様の活力となり、夢や感動を共有できる存在でありたいと考えています。
スポーツの力を通じて地域社会に貢献できるよう、これからも取り組んでまいります。
関連リンク
エディオン女子陸上競技部
https://athlete.edion.co.jp/