「ハードロックカフェ 東京」イングヴェイ・マルムスティーン『TOKYO LIVE』 in Hard Rock Cafe Tokyo
イングヴェイ・マルムスティーン「トウキョウ・ライヴ」発売を記念したイベント
期間 ： 2025年9月12日（金）～30日（火）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の東京店では、ヘヴィ・メタル・シーンを代表する屈指の速弾きギタリスト「イングヴェイ・マルムスティーン」が昨年5月に行った“デビュー40周年記念コンサート”の日本公演を収録した最新2枚組ライヴ・アルバム「トウキョウ・ライヴ」発売を記念したイベント「イングヴェイ・マルムスティーン『TOKYO LIVE』 in Hard Rock Cafe Tokyo」を9月12日（金）から30日（火）の期間、開催します。
当イベントでは、イングヴェイ・マルムスティーンの代表アルバムからインスパイアされたスぺシャルカクテルを販売、これをご注文のお客様に特製コースター（非売品、なくなり次第終了）をプレゼントします。また、店内ではイングヴェイ・マルムスティーンの楽曲をパワープレイ、幅広い時代からセレクトした貴重な映像を放映します。
イングヴェイ・マルムスティーン『TOKYO LIVE』 in Hard Rock Cafe Tokyo
開催概要
◆ 開催日程：
2025年9月12日（金）～30日（火）
◆ 内容：
◇ スペシャルカクテル2種の販売
・ 「Fire & Ice in TOKYO（ファイヤー・アンド・アイス イン トウキョウ）」（アルコール） 1,380円
・ 「Trilogy in TOKYO（トリロジー イン トウキョウ）」（ノンアルコール） 1,080円
※上記カクテルオーダーで、特製コースター（非売品）をプレゼント
◇ スペシャルプログラムの店内放映
・ 平日 … 17：00～／19：00～
・ 土曜・日曜・祝日 … 14：00～／17：00～／19：00～
◆ 実施店舗：
ハードロックカフェ 東京
東京都港区六本木5-4-20／TEL.03-3408-7018
◆ ハードロックカフェ 公式HP：
http://hardrockjapan.com/
イングヴェイ・マルムスティーン『TOKYO LIVE』 in Hard Rock Cafe Tokyo」
スペシャルカクテル
「Fire & Ice in TOKYO」（アルコール／1,380円 ）
スウェーデン産ウォッカ「アブソルート シトロン」とブルーキュラソー、アップルジュースを合わせたカクテル。
「Fire & Ice」のカバージャケットからインスパイアされた、爽やかな味わいが魅力。
「Trilogy in TOKYO」（ノンアルコール／1,080円）
グレープフルーツ、グレナデンシロップ、プレミアムトニックウォーターをミックスしたカクテル。
「Trilogy」のカバージャケットに着想を得た、さっぱりとした味わいが特徴。
【ハードロックⓇ概要】
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
【ハードロックカフェ 店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
