「ハードロックカフェ 東京」イングヴェイ・マルムスティーン『TOKYO LIVE』 in Hard Rock Cafe Tokyo









王者の“デビュー40周年”を記念して開催された特別公演を収録！！名曲尽くしのベスト選曲による熱演を収めた最新2枚組ライヴ作品！！●ヘヴィ・メタル・シーンを代表する屈指の速弾きギタリスト、王者イングヴェイ・マルムスティーンが昨年5月に行った“デビュー40周年記念コンサート”の日本公演を収録した最新2枚組ライヴ・アルバム！！●本作は2024年5月11日Zepp Diver Cityにて開催されたライヴをフル収録した作品であり、イングヴェイ自身のキャリアを総括した（ALCTARAZZ～YNGWIE MALMSTEEN’S RISING FORCE～最新ソロ作を含む）中から選曲した“ベスト・オブ・ベスト”な内容になっており、速弾きは勿論、エモーショナルなギター・プレイまでを余す所なく収めた“アニヴァーサリー”に相応しい作品に仕上がっている！！●ライヴ当日は完全ソールド・アウトになっており、日本のオーディエンスの熱量も伝わってくるほどの臨場感溢れるライヴは必聴！！また、日本盤のみ高音質CD（Blu-spec CD）にて発売！！＜for more information＞https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICP-4104/