「ハードロックカフェ 東京」イングヴェイ・マルムスティーン『TOKYO LIVE』 in Hard Rock Cafe Tokyo

イングヴェイ・マルムスティーン「トウキョウ・ライヴ」発売を記念したイベント
期間 ： 2025年9月12日（金）～30日（火）

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の東京店では、ヘヴィ・メタル・シーンを代表する屈指の速弾きギタリスト「イングヴェイ・マルムスティーン」が昨年5月に行った“デビュー40周年記念コンサート”の日本公演を収録した最新2枚組ライヴ・アルバム「トウキョウ・ライヴ」発売を記念したイベント「イングヴェイ・マルムスティーン『TOKYO LIVE』 in Hard Rock Cafe Tokyo」を9月12日（金）から30日（火）の期間、開催します。
　



　
当イベントでは、イングヴェイ・マルムスティーンの代表アルバムからインスパイアされたスぺシャルカクテルを販売、これをご注文のお客様に特製コースター（非売品、なくなり次第終了）をプレゼントします。また、店内ではイングヴェイ・マルムスティーンの楽曲をパワープレイ、幅広い時代からセレクトした貴重な映像を放映します。
　


「イングヴェイ・マルムスティーン『TOKYO LIVE』 in Hard Rock Cafe Tokyo」 スペシャルカクテル　







特製コースター



　　
開催概要
　
◆ 開催日程：
　2025年9月12日（金）～30日（火）
◆ 内容：
　◇ スペシャルカクテル2種の販売
　　・ 「Fire & Ice in TOKYO（ファイヤー・アンド・アイス イン トウキョウ）」（アルコール） 1,380円
　　・ 「Trilogy in TOKYO（トリロジー イン トウキョウ）」（ノンアルコール） 1,080円
　　※上記カクテルオーダーで、特製コースター（非売品）をプレゼント
　◇ スペシャルプログラムの店内放映
　　・ 平日 … 17：00～／19：00～
　　・ 土曜・日曜・祝日 … 14：00～／17：00～／19：00～
◆ 実施店舗：
　ハードロックカフェ 東京
　東京都港区六本木5-4-20／TEL.03-3408-7018
◆ ハードロックカフェ 公式HP：
　http://hardrockjapan.com/
　
　
スペシャルカクテル
　
「Fire & Ice in TOKYO」（アルコール／1,380円 ）
スウェーデン産ウォッカ「アブソルート シトロン」とブルーキュラソー、アップルジュースを合わせたカクテル。
「Fire & Ice」のカバージャケットからインスパイアされた、爽やかな味わいが魅力。
　



Fire & Ice in TOKYO



　
「Trilogy in TOKYO」（ノンアルコール／1,080円）
グレープフルーツ、グレナデンシロップ、プレミアムトニックウォーターをミックスしたカクテル。
「Trilogy」のカバージャケットに着想を得た、さっぱりとした味わいが特徴。
　



Trilogy in TOKYO



　

王者の“デビュー40周年”を記念して開催された特別公演を収録！！
名曲尽くしのベスト選曲による熱演を収めた最新2枚組ライヴ作品！！
　
●ヘヴィ・メタル・シーンを代表する屈指の速弾きギタリスト、王者イングヴェイ・マルムスティーンが昨年5月に行った“デビュー40周年記念コンサート”の日本公演を収録した最新2枚組ライヴ・アルバム！！
　
●本作は2024年5月11日Zepp Diver Cityにて開催されたライヴをフル収録した作品であり、イングヴェイ自身のキャリアを総括した（ALCTARAZZ～YNGWIE MALMSTEEN’S RISING FORCE～最新ソロ作を含む）中から選曲した“ベスト・オブ・ベスト”な内容になっており、速弾きは勿論、エモーショナルなギター・プレイまでを余す所なく収めた“アニヴァーサリー”に相応しい作品に仕上がっている！！
　
●ライヴ当日は完全ソールド・アウトになっており、日本のオーディエンスの熱量も伝わってくるほどの臨場感溢れるライヴは必聴！！また、日本盤のみ高音質CD（Blu-spec CD）にて発売！！
　
＜for more information＞
https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICP-4104/
　



　　



公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
　
ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
　
　
【ハードロックカフェ　店舗】
　
・東京店
　東京都港区六本木5-4-20
　TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
　東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
　TEL.03-5826-5821
・横浜店
　神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
　TEL.045-682-5626
・京都店
　京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
　TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
　TEL.06-4804-3870



