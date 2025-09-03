XCMG、過去最高の半期業績を発表、革新とグローバル展開を推進

XCMGが技術革新と持続可能な成長を加速させる中、収益と利益が史上最高を記録

徐州（中国）、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery（SHE：000425）は2025年上半期決算を発表し、売上高は前年同期比8.04％増の548億1,000万元（76億9,000万米ドル）と過去最高を記録、純利益は二桁成長を達成しました。同社は中国建設機械業界をリードし続ける一方、グローバル展開とイノベーション主導戦略を強化しています。



2025年前半期、XCMGの海外売上高は255億5,000万元（35億8,000万米ドル）を記録し、前年同期比16.64％増となり、総売上高に占める海外売上高の割合は46.61％に上昇しました。この成長は、同社の継続的な国際化努力を反映しており、グローバル収益の割合は2022年の29.07％から着実に上昇し、現在ではほぼ半数に達しています。

主な成長要因には以下が含まれます：

- アフターマーケット・サービスが33.23％急増

- 戦略的新興産業が13.25％増加

- 高級製品の収益が41.44％急増

- 株主帰属当期純利益は43億6,000万元（6億1,143万米ドル）に上昇し、16.63％増加しました。コア当期純利益は35.57％という目覚ましい伸びを示し、いずれも過去最高を記録しました。

収益性の指標も大幅な改善を示しています。売上総利益率は0.7ポイント上昇し22.03%となり、純利益率は8.06%に上昇しました。営業キャッシュ・フローは37億3,000万元（5億2,308万米ドル）に達し、前年比で2倍以上に増加しました。これは同社の強固な事業基盤と財務規律の高さを裏付けるものです。

XCMGは将来の成長を確保するため、利益を再投資し続けており、研究開発費は前年比5％超増加し、26億4,000万元（3億7,022万米ドル）に達しました。同社は新エネルギー技術におけるイノベーションを加速させ、先進的な試験プラットフォームを展開し、電動化と知能システム分野における世界トップクラスの人材を惹きつけています。

同社の「1+6+N」イノベーション・フレームワークは、社内開発によるCTVバッテリ・システムの量産化から、超高電圧電力システム、高集積熱管理、高効率シリコン・カーバイド技術におけるブレークスルーに至るまで、具体的な成果を上げています。

一方、XCMGはAI駆動の変革を推進し、高付加価値の応用シナリオを特定するとともに、8つのAIプロジェクトを試験導入し、スマート製造・運営のための拡張可能なフレームワークを構築しています。同社は上半期に新規発明特許218件と海外特許45件を取得し、特許ポートフォリオの総数は12,000件を超えました。

鉱山設備セクターは、重要な「第二の成長曲線」として、力強く拡大しています。主な取り組みとして、華能伊敏露天鉱山に100台の電気自動運転トラックを導入し、30か国以上が参加する世界ゼロカーボン鉱業サミットを開催しました。BHPやRio Tintoといった業界リーダーとの提携は、同社の拡大するグローバルな役割を強化しています。

詳細については、www.xcmgglobal.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

