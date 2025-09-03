電子機器用発泡ポリテトラフルオロエチレン膜（e-PTFE）の世界市場2025年、グローバル市場規模（厚さ0.20mm以下、0.30mm）・分析レポートを発表
2025年9月3日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電子機器用発泡ポリテトラフルオロエチレン膜（e-PTFE）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、電子機器用発泡ポリテトラフルオロエチレン膜（e-PTFE）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によれば、世界の電子機器用発泡ポリテトラフルオロエチレン膜（e-PTFE）市場は2023年に数十億米ドル規模で評価され、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間における年平均成長率（CAGR）は安定的に推移すると考えられています。
e-PTFE膜は、耐熱性・耐薬品性・防水透湿性といった特性を備えており、電子機器の保護や性能向上に広く活用されています。特に、個人用電子機器や空気質センサーなど小型精密機器において重要な役割を果たしています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートは、e-PTFE膜の産業チェーン全体を対象とし、原材料調達から製造、流通、利用に至るまでを包括的に分析しています。
用途別では、個人用電子機器、空気質センサーが主要分野となっており、さらに屋外照明、通信機器、屋外電子機器などへも拡大しています。厚さ別には、0.20mm以下、0.30mm、その他と分類され、それぞれ用途に応じた特性が求められています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域、特に中国が市場をリードしています。強力な製造基盤と旺盛な国内需要、政策支援により、高い成長が続いています。
北米と欧州は、政府による規制や消費者の意識向上に支えられ、安定した成長を遂げています。特に欧州では環境基準や安全規制の厳格化が、市場拡大の背景となっています。南米および中東・アフリカでは、電子機器の普及拡大に伴い今後の潜在的成長が期待されます。
________________________________________
市場セグメンテーション
電子機器用発泡ポリテトラフルオロエチレン膜（e-PTFE）市場は、以下のように分類されます。
● タイプ別
o 0.20mm以下
o 0.30mm
o その他
● 用途別
o 個人用電子機器
o 空気質センサー
o 屋外照明
o 通信機器
o 屋外電子機器
o その他
個人用電子機器は最大の需要分野であり、防水・防塵性能の向上がユーザーの信頼性を高めています。一方で、空気質センサーや屋外照明分野は新たな成長市場として注目されています。
________________________________________
主要企業分析
本市場の主要企業には、Gore、Sumitomo Electric、MicroVENT、Hangzhou IPRO Membrane、Donaldson などがあります。
これらの企業は、耐久性や透湿性能、コスト効率を軸に製品開発を行っています。特に高機能膜の提供や特許技術の取得により、差別化を進めています。欧米の企業は高品質と技術革新を強みとし、アジアの企業は価格競争力と生産能力を武器に市場拡大を図っています。
________________________________________
技術動向と市場課題
技術面では、以下の進展が注目されています。
● 防水透湿性のさらなる向上
● 超薄膜化による小型機器への対応
● ナノテクノロジーを活用した機能拡張
● 環境規制への適合を目的とした新素材開発
