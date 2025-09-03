【9月30日締切】DTFプリント導入キャンペーン実施中｜20社限定で高精細フルカラー印刷が半額、ノベルティ・記念品制作におすすめの50アイテムをご用意
「ノベルティガレージ」（https://novelty-garage.com/）を運営する株式会社アイザ（所在地：茨城県稲敷市、代表取締役：關川 忍）は、最新のDTF（Direct to Film）プリント機を導入いたしました。
これを記念して、ノベルティグッズや記念品の制作を対象に、20社限定で高精細フルカラー印刷を半額で提供するキャンペーンを2025年9月30日まで実施いたします。
▼キャンペーンの詳細はこちら
https://novelty-garage.com/column/dtf-campaign/
DTFプリントは、従来の印刷方法では難しかった写真やグラデーション、細かい模様をフルカラーで鮮やかに再現できる最新の印刷技術です。
さらにTシャツやトートバッグ、ポーチ、巾着、ブランケットなど、幅広い素材に対応可能。高精細で耐久性に優れた仕上がりを実現します。
今回の「DTFプリント導入記念キャンペーン」では、対象商品50アイテム（Tシャツ／トートバッグ／エコバッグ／ポーチ／巾着／ブランケット／その他：傘・傘袋・コースター）の中から自由にお選びいただけ、プリント料金を通常の半額でご利用いただけます。
制作いただいた商品は、当社WebサイトやSNSで事例紹介として掲載予定です。
企業の周年記念品や展示会ノベルティ、学校や団体の記念品制作など、幅広いシーンでご活用いただけます。
■導入背景と今後の展望
近年、オリジナルグッズやノベルティの分野では、小ロットからでも高品質なフルカラー印刷を求める声が高まっています。
従来の印刷方法では、版代や工程の都合から少量生産や多彩なデザイン表現に課題がありました。こうした市場ニーズに応えるため、当社では新たにDTFプリントを導入いたしました。
今後は、法人の周年記念品や展示会ノベルティをはじめ、学校・団体の記念品や小売向け販売グッズなど、幅広い分野でDTFプリントを活用した提案を強化してまいります。
また、自社ECサイトやSNSと連携し、制作事例を積極的に発信することで、より多くのお客様に「高精細フルカラー印刷の魅力」をお届けできるよう取り組んでまいります。
《キャンペーン概要》
■名称：DTFプリント導入記念 半額キャンペーン
■対象：先着20社限定
■特典：プリント料金を通常価格の半額で提供
■対象商品：厳選50アイテム（Tシャツ／トートバッグ／エコバッグ／ポーチ／巾着／ブランケット／傘・傘袋・コースター）
■申込締切：2025年9月30日
■条件：制作物は当社WebサイトおよびSNSで事例紹介として掲載予定
▼キャンペーンの詳細はこちら
https://novelty-garage.com/column/dtf-campaign/
▼ノベルティガレージ WEBサイト
https://novelty-garage.com/
茨城県稲敷市羽賀1795-2
TEL:0120-341-171
配信元企業：株式会社アイザ
プレスリリース詳細へ