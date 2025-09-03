¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ûº£Ç¯¤â¾®³Þ¸¶½ôÅç¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¤ò9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¸ø³«
À®Ä¹¤·¤¿¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¸Î¶¿¤Î³¤¤Ø
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢´ÛÄ¹¡§Àî³Ñ Îà¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¤ò¡¢5³¬¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×¤Î¿åÁå¤Ë¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö´Û¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î³«¶È»þ¤è¤êÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¤ÈÄó·È¤·¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÌó1Ç¯´ÖÅö´Û¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¡¢³°Å¨¤Ë½±¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤Âç¤¤µ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤Î¤Á¡¢¸Î¶¿¤Î³¤¤Ø´Ô¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯9·î¤«¤éÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¢¨1¤Î2Æ¬¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥Ïー¥È¡×¤¬¹ÃÄ¹7.2cm¤«¤é18.9cm¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤¬7.3cm¤«¤é19cm¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Æ¬¤Ï2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ø³«¤ò½ªÎ»¤·¡¢9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾®³Þ¸¶Â¼¤ÎÉÍÊÕ¤«¤é³¤¤Ë´Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤¹¤Ï¡¢Åö´Û¸ø¼°YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤Ë¾®³Þ¸¶Â¼¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¤Ï¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢5³¬¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×¤Î¿åÁå¤ÇÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¿åÁå¤Ç¤Ï¡¢¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤¹¤ä¸µµ¤¤Ë±Ë¤°¤è¤¦¤¹¤ò´Ö¶á¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¹ÃÄ¹¡¦ÂÎ½Å¤ÎÂ¬Äê¥Çー¥¿¤äÀ®Ä¹¥°¥é¥Õ¤ò·Ç¼¨¤·¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«½éÆü¤Î¸áÁ°9»þ10Ê¬º¢¤«¤é¤Ï¡¢2Æ¬¤¬½é¤á¤Æ¿åÁå¤ËÆþ¤ë¡Ö¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾®³Þ¸¶Â¼¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¹Í¤¨¤¿2Æ¬¤ÎÌ¾Á°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿ÍÎÁ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤ä¡¢ÌµÎÁ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¦¥ß¥¬¥á¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¡ÖAQTION!¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¢¨2¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾®³Þ¸¶¤Î¤¤¤¤â¤Î¤Î¾ðÊó¤ò´ÛÆâÅ¸¼¨¤ä¸ø¼°SNS¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤äÊÝÁ´³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2024Ç¯9·î12ÆüÉÕ¥ê¥êー¥¹¡§¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò9·î14Æü¤è¤ê°ìÈÌ¸ø³«¡Êhttps://www.sumida-aquarium.com/news/details/4733.html¡Ë
¢¨2 2021Ç¯12·î20ÆüÉÕ¥ê¥êー¥¹¡§Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAQTION!¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡Êhttps://www.sumida-aquarium.com/news/details/3469.html¡Ë
1. ¤ªÍÂ¤«¤êÃæ¤Î¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×
2024Ç¯8·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤¹¡£2024Ç¯9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¡¢Ìó1Ç¯´ÖÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¾®³Þ¸¶Â¼Î©¾®³Þ¸¶¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¾®³Þ¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÉãÅç¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖÀé¿Ò´ä¡Ê°¦¾Î¡§¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¸ø³«½ªÎ»¤È¾®³Þ¸¶¤Î³¤¤Ø¤ÎÊÖ´Ô
Ìó1Ç¯´Ö¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤ÇÊë¤é¤·¤¿¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸ø³«¤ò½ªÎ»¤·¡¢Ìó24»þ´Ö¤Î¹Ò³¤¤ò·Ð¤Æ9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¾®³Þ¸¶¤Î³¤¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2Æ¬¤Ï¡¢À®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¤Ç¾®³Þ¸¶Â¼¤ÎÉÍÊÕ¤«¤é³¤¤Ø´Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³¤¤Ë´Ô¤ë¤è¤¦¤¹¤Ï¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¸ø¼°YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Åö´Û¸ø¼°YouTube¡Êhttps://www.youtube.com/@SumidaAquarium/streams¡Ë
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç¤Î¸ø³«½ªÎ»¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å9»þ
¾®³Þ¸¶¤Î³¤¤Ø´Ô¤ëÆü»þ¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°9»þ45Ê¬～¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°9»þ45Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£ÇÛ¿®¤Î»þ´Ö¤äÆâÍÆ¤Ï¡¢Å·¸õ¤ä¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÂÎÄ´¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¾õ¶·¤ÏÅö´Û¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/Sumida_Aquarium¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£Ç¯¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó1Ç¯´Ö¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×¤Î¿åÁå¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¹ÃÄ¹Ìó7～8cm¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬1Ç¯¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ä¤«¤ò¡¢´ÛÆâ·Ç¼¨¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤È¤¢¤ï¤»¤Æ´Ñ»¡¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯8·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡§5³¬ ¾®³Þ¸¶¥¨¥ê¥¢Æâ¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×
¢¨ 1Æü3²ó¥´¥Ï¥ó¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ö¶á¤Ç¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤¹¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê»þ´Ö¤ÏÈó¸øÉ½¤Ç¤¹¡Ë¡£
¢¨ ¤¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤ò³«ºÅ
ÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¤¬½é¤á¤Æ¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Î¿åÁå¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¡Ö¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÊÝÁ´³èÆ°¤ÎÀâÌÀ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¤Î·×Â¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®³Þ¸¶Â¼Î©¾®³Þ¸¶¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤¬¹Í¤¨¤¿2Æ¬¤ÎÌ¾Á°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°9»þ10Ê¬～9»þ35Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê¡§5³¬ ¾®³Þ¸¶¥¨¥ê¥¢Æâ¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¿åÁåÁ°
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
»²²ÃÊýË¡¡§¤´»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¤¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ÍÎÁ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î³«ºÅ
¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤¬³¤¤Ë´Ô¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë2Æ¬¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£³«¶È»þ¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾®³Þ¸¶Â¼¤È¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¤¿¤á¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Øµ¤·Ú¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÝÁ´³èÆ°¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¡¢¡Ö¥Ïー¥È¡×¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°9»þ45Ê¬～10»þ15Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê¡§5³¬¾®³Þ¸¶¥¨¥ê¥¢Æâ¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×ÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹
ÂÐ¾Ý¡§Äê°÷10Ì¾¡¿ÀèÃå¿½¤·¹þ¤ß½ç
»²²ÃÈñ¡§1,000±ß¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
»²²ÃÊýË¡¡§ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.asoview.com/channel/ticket/Pwzf74k1E8/ticket0000043609/¡Ë¤è¤ê»öÁ°¤ª¿½¤·¹þ¤ß
Êç½¸³«»Ï¡§9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á
4. ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¦¥ß¥¬¥á¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î³«ºÅ
¤Õ²½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÅù¿ÈÂç¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¤Çºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÏÓ»þ·×¤Î¤è¤¦¤ËÏÓ¤Ë¤Ä¤±¡¢¿åÁå¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÈÂç¤¤µ¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§5³¬¡Ö¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×
³«ºÅ»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¿¸áÁ°11»þ～¸á¸å4»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ¡§¸á¸å3»þ30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë¡¿¸áÁ°10»þ～¸á¸å5»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ¡§¸á¸å4»þ30Ê¬¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£
»²²ÃÊýË¡¡§ÅöÆü¡Ö¥¢¥¯¥¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¢¨ 9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Æ±»þ³«ºÅÃæ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤¤ó¤®¤ç¿§¤¢¤ï¤»¡×¤Ï¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5. Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¡ÖAQTION!¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡¦µþÅÔ¿åÂ²´Û¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤ò¤Ä¤¯¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¿åÂ²´Û¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÖAQUARIUM¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëACTION¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖAQTION!¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ºÌ¤Ê¤¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¨¤ì¡¢´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿åÂ²´Û¤¬¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ä¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Á¥«¥é¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Þ¸¶Â¼¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¤³¤Î¡ÖAQTION!¡×¤Î³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡ÖAQTION!¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.sumida-aquarium.com/aqtion/
¡ã¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ä¤¤¤Æ¡ä
2011Ç¯6·î¤ËÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»ºÍñÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÝÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¾®³Þ¸¶Â¼¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤äÀ®Ä¹¤Î²áÄø¡¢´õ¾¯À¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ°é¤Æ¡¢¾®³Þ¸¶¤Î³¤¤ØÊüÎ®¤¹¤ë³èÆ°¢¨3¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÍÂ¤«¤êÃæ¤Î¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Ï¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´ÛÆâ5³¬¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×¤Ï2024Ç¯¤Ë¡ÖÂè18²ó¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¢¨4¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»Ñ¤ò´Ñ»¡¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¾®³Þ¸¶Â¼¤¬½êÍ¤¹¤ë¾®³Þ¸¶³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥¨¥Ðー¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Í¥¤¥Á¥ãー¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥¦¥ß¥¬¥á¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡£
¢¨4 ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨µÄ²ñ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤È·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹È¯Ã£¤ËÌòÎ©¤ÄÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¶õ´Ö¡¦³èÆ°¡¦¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£»²¹Í¡§KIDS DESIGN AWARD¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¼õ¾ÞºîÉÊ¸¡º÷ ¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ùー¥¹¡×¡Êhttps://kidsdesignaward.jp/search/detail_240053¡Ë
¡ã¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Ï¡¢¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤ª¤è¤Ó´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤êÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï»¨¿©À¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¼ç¤Ë³¤Áô¤ä³¤Áð¤ò¿©¤Ù¡¢¹ÃÍå¤ÎÂç¤¤µ¤¬ºÇÂçÌó100cm¡¢ÂÎ½Å¤¬Ìó200kg¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÉÍÊÕ¤Ç»ºÍñ¤·¡¢Ìó2¥«·î¸å¤Ë¤Õ²½¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ë100¸Ä°Ê¾å¤ÎÍñ¤ò»º¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¡¢À®½Ï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó40Ç¯¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Áー¥à »³¸ý¡¦ÄÚ°æ¡¦¿ÜÆ£
TEL¡§03-5619-1284 MAIL¡§press-sumida@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
