お買い物チャンネルQVC、新サービス「Kirei Mirai(キレイミライ） by QVC」を始動～お客さま一人ひとりの“なりたいキレイ”を、いつでもどこでも叶えます。 ～
テレビショッピングを中⼼としたマルチプラットフォーム通販企業の株式会社 QVCジャパン（千葉県千葉市、代表取締役最⾼経営責任者（CEO）伊藤 淳史、以下「QVC」）はお客さま一人ひとりの「キレイ」に寄り添う新サービス「Kirei Mirai（キレイミライ） by QVC（以下Kirei Mirai）」を9月より始動いたします。
Kirei Miraiは、“私らしく、輝き続ける”をテーマに、主に40～60代の女性に向けて展開する新サービスです。美容や健康に関する情報コンテンツ、AI肌診断によるパーソナライズされたキレイ体験、そして“なりたいキレイ”を叶える多彩なショッピング体験など、内面と外見の美しさ、そして健やかな毎日を支える情報・体験・商品がすべて揃う統合型サービスです。QVCのマルチプラットフォーム通販の強みを活かし、テレビ、ウェブサイト、SNSなど、さまざまなチャネルを通じて、いつでもどこでも手軽にご利用いただけます。
【Kirei Miraiサービス概要】
QVCのECサイト「QVC.jp」内にあるウェブページ Kirei Miraiは、19項目のお悩みキーワードから気になる項目を選択いただくことで、お客さまのお悩みに沿った専門家監修の美容・健康コラム、関連商品が表示されます。さらにウェブ上のAI肌診断やライフスタイル診断、テレビ放送でのライブショーなどを通じ、お客さま一人ひとりの「キレイ」につながる情報を提供してまいります。
■ ＜WEB＞専門家からのアドバイス
毎週水曜更新の専門家監修コラムでは、更年期、ダイエット、エイジングケアなどお客さまの悩みに寄り添った情報をお届けします。ショート動画では「“知りたい”をギュッと♪」と題しておすすめのアイテム情報を短尺動画で凝縮してお伝えしています。
■ ＜WEB＞AI肌診断・ライフスタイル診断
9月3日始動のAI肌診断では、お客さまのお肌状態をAIが分析し、最適なスキンケア対策を提案します。WEB上で、お肌状態を確認する質問にご回答いただき、カメラで撮影をしていただくだけの簡単な手順で、AIによる診断結果が表示され、おすすめのケア方法やケアアイテムを知ることができます。
ライフスタイル診断では、お客さまご自身のライフスタイルに関する質問にご回答いただくことで、お客さまの今の健康状態を診断。診断結果に基づいたアドバイスとおすすめの商品をご提案します。診断を通じて、ご本人も気づいていない必要なケアや、取り入れるべきアイテムなどとの出会いにつながります。
URL：https://kireimirai.qvc.jp/diagnosis
■ ＜テレビ／WEB＞お客さまのお悩みにとことん寄り添うライブショー
「私らしく、輝き続ける Kirei Mirai by QVC 」
お客さまの美容や健康に関するお悩みにそったテーマで、専門家による解決方法やおすすめ商品を対談などのスタイルでご提案するテレビ番組です。
初回放送は9月17日。9月の放送テーマは「シミ」「顔の疲れ」「夏のダメージ回復」などをテーマに、この季節ならではのお悩みにアプローチする旬のアイテムをご紹介します。
このテレビ番組と連動し、ライブコマース「QVC POP-UP LIVE」でも情報を発信していきます。お客さまとの双方向コミュニケーションと専門家のアドバイスを取り入れ、ライブならではの臨場感のある番組構成となります。
・テレビ番組放送日時：9月17日（水）15:30-16:00
9月27日（土）14:00-15:00 / 18:30-19:00
※放送時間は変更になる可能性がございます。
・ライブコマース配信日時：9月17日（水）20:00
「シミのケア」をテーマに、美容研究家・藤本スバル氏が出演予定
※ライブコマースは、QVC.jp Kirei Miraiページよりご視聴いただけます。
Kirei Mirai(キレイミライ） by QVCは、お客さま一人ひとりの健康・美容への願い、目指す理想に寄り添った、新たな発見と今までにない体験をご提供します。そして、すべてのお客さまが自分らしく輝き続けられるように、いつでも、どこにいても「なりたいキレイ」を叶えられる場となることを目指してまいります。どうぞご期待ください。
URL：https://qvc.jp/information/feature/kireimirai.html?aacid=pr_km_bc_20250903
Kirei Miraiはモバイルからでもお楽しみいただけます。
【QVCの視聴・お買い物について】
QVCジャパンについて
株式会社 QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。お買い物チャンネルQVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。