クリンスイ公式オンラインストア限定 通常販売商品全品10％OFF AUTUMN SALE開催！！

　クリンスイ公式オンラインストア限定で通常販売商品全品10％OFF AUTUMN SALEを開催いたします。また、クリンスイ会員様は15％OFFとさらにお安くお買い求めいただけるセールとなっております。お買い得なこの機会に、ぜひお買い求めください。


■キャンペーン詳細
開催期間：2025年　9月3日（水）15:00～10月31日（金）23:59
開催場所：クリンスイ公式オンラインストア
URL： https://shop.cleansui.com/news-list/news_20250903.html

キャンペーン内容：
・通常販売商品全品10％OFF
・クリンスイ会員様は15％OFF
※一部商品を除く

対象商品：
【AUTUMN SALE対象商品】
・AUTUMN SALE対象商品一覧

【リフレッシュ水栓】
・リフレッシュ水栓

※以下はキャンペーン対象外となっております。
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。

クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows 　https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp 　https://x.com/Cleansui_jp
本件に関するお問合わせ先
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
コーポレートブランディング部
Mail：MCJP-MBX-MRP_CLEANSUI_PR@mchcgr.com

