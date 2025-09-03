こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
クリンスイ公式オンラインストア限定 通常販売商品全品10％OFF AUTUMN SALE開催！！
クリンスイ公式オンラインストア限定で通常販売商品全品10％OFF AUTUMN SALEを開催いたします。また、クリンスイ会員様は15％OFFとさらにお安くお買い求めいただけるセールとなっております。お買い得なこの機会に、ぜひお買い求めください。
■キャンペーン詳細
開催期間：2025年 9月3日（水）15:00～10月31日（金）23:59
開催場所：クリンスイ公式オンラインストア
URL： https://shop.cleansui.com/news-list/news_20250903.html
キャンペーン内容：
・通常販売商品全品10％OFF
・クリンスイ会員様は15％OFF
※一部商品を除く
対象商品：
【AUTUMN SALE対象商品】
・AUTUMN SALE対象商品一覧
【リフレッシュ水栓】
・リフレッシュ水栓
※以下はキャンペーン対象外となっております。
定期配送商品、レンタル、ボトルドウォーター、クリンスイウォーター、ウォータークチュール、部品
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。
クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jp
LINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq
本件に関するお問合わせ先
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
コーポレートブランディング部
Mail：MCJP-MBX-MRP_CLEANSUI_PR@mchcgr.com
関連リンク
クリンスイ ブランドサイト
https://brand.cleansui.com/
クリンスイ 公式ECサイト
https://shop.cleansui.com/
クリンスイ 全品10％OFF AUTUMN SALEセール
https://shop.cleansui.com/news-list/news_20250903.html