日本最大級の学生ファッションコンテスト 第25回「YKKファスニングアワード」第2次審査(最終選考)結果発表

YKK株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松嶋耕一、以下YKK)とYKKスナップファスナー株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:河野俊樹)は、ファスニング商品を使用した学生対象のファッションデザインコンテスト、第25回「YKKファスニングアワード」(以下本コンテスト)において、応募総数7,763点(アパレル部門6,285点、ファッショングッズ部門1,478点)の中から、第2次審査(最終選考)の結果、入選作品30点(アパレル部門20点、ファッショングッズ部門10点)を決定しました。

入選作品は、大阪(10月8日･9日、マイドームおおさか)・東京(11月5日・6日、YKK60ビル)の2会場で開催するYKKファスニング商品の総合展示会『YKK FASTENING CREATION for 2026』および11月18日に恵比寿 ザ・ガーデンホールで開催する25周年記念イベント『YKK FASTENING AWARDS 25th ANNIVERSARY CELEBRATION』内にて、ファッションショーで披露します。さらに、25周年記念イベントではグランプリと優秀賞、特別賞を発表する授賞式を実施します。若きクリエイターによるファスニング商品の新しい使い方・スタイルの提案をどうぞお楽しみください。

YKKは本コンテストを通じて、学生の制作機会の創出とファッション業界のプロフェッショナルとの接点の提供、ならびにYKKファンづくりによるブランド強化と将来のビジネスパートナーの創出により、ファッション業界への貢献を目指します。

■ 「YKKファスニングアワード」ファッションショー・授賞式

・ファッションショー

大阪会場 (マイドームおおさか 3階 E・Fホール)

日程:2025年10月8日(水) 11:30-／13:30-／15:30-

10月9日(木) 11:30-／13:30-／15:30-（各回30分）

東京会場 (YKK60ビル 1階 AZ1)

日程:2025年11月5日(水) 11:30-／13:30-／15:30-

11月6日(木) 10:30-／12:30-（各回30分）

・授賞式

恵比寿 ザ・ガーデンホール

日程:2025年11月18日(火)

※25周年記念イベント内にて、ファッションショー・授賞式を行います。

※YouTube @ykkjapan (https://www.youtube.com/@ykkjapan)およびInstagram @ykkfa(https://www.instagram.com/ykkfa/)でのLIVE配信と本コンテストWebサイトでの収録動画の配信を予定しています。

※ファッションショーおよび授賞式は、事前登録制にて運営いたします。詳細は後日、本コンテストWebサイト(https://www.ykk.com/fa/)にてご案内いたします。

■第25回「YKKファスニングアワード」入選者

・アパレル部門(20名)

・ファッショングッズ部門(10名)

■「YKKファスニングアワード」Webサイト https://www.ykk.com/fa/

■審査員

坂口英明 デザイナー/モデリスト、舘鼻則孝 アーティスト、中里 唯馬 ファッションデザイナー/アーティスト、廣川玉枝 デザイナー、藤田恭一 デザイナー、村上 要 「WWDJAPAN」編集長、村手謙介 アーバンリサーチ クリエイティブディレクター