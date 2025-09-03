AIと堅牢な信頼性の融合：Getacは、AI対応の新しいF120タブレットとV120ラップトップの発売により、多用途で堅牢なフィールド・デバイスのラインアップを拡大しました





どちらの新製品もベストセラーの前身機種をベースに、産業現場のプロフェッショナル向けにカスタマイズされた大型画面と強化された仕様を備えた最先端技術を導入しています

ニュースの概要：

- Getacの最新F120は、タブレット・フォーム・ファクターで世界初の完全耐久性Copilot+ PCであり、エッジAIのパワーを活用してワークフローを変革し、現場での運用効率を最適化します。

- 新しいV120は、長年にわたるV110の実際の使用から生まれたもので、多様な現場操作をサポートする特徴的な柔軟な使用フォーム・ファクターを維持しながら、多数の重要なアップグレードを備えています。

- 両デバイスは、最新のテクノロジーを使用して厳しい作業環境で生産性を最適化したいと考えている防衛、公共事業、製造、公共安全、自動車などの分野の現場専門家のニーズを満たすように設計されています。

台北、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- 堅牢なコンピューティングとモバイル・ビデオ・ソリューションの大手プロバイダーであり、高度な社内能力を備えたメーカーでもあるGetac Technology Corporation（Getac）は本日、非常に汎用性の高い2つの新しいフィールド・デバイスの発売を発表しました。1つは、タブレット・フォーム・ファクターを採用した世界初の完全耐久性Copilot+ PC1であるF120で、もう1つは、厳しい作業環境でプレミアム・コンピューティング・エクスペリエンスを提供するように設計された、AI対応の完全耐久性ラップトップであるV120です。



Getac F120 V120 Utilities



どちらの新しいデバイスも、広範な実際の調査と顧客との対話の結果であり、Getac のベストセラー・モデルF110およびV110をベースに、AIのパワーを活用して現場の生産性を新たなレベルに引き上げる2つのまったく新しいデバイスを提供します。共通のアップグレードとしては、新しい狭額ベゼル・デザインの大型12.2インチ・ディスプレイ、よりスリムで軽量な構造、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、2つのThunderboltTM 4ポート、ホットスワップ可能なバッテリ、TPM 2.0、堅牢なMIL-STD-810H/IP66認証などがあり、現場のプロフェッショナルにとってパフォーマンスと信頼性が飛躍的に向上します。

F120完全耐久性タブレット - Copilot+ PCとして世界初の完全耐久性タブレット Copilot+ PCは、現在入手可能な中で最も高速でインテリジェントなWindowsデバイスです。強力なプロセッサと高度なAIモデルへのアクセスにより、現場のワークフローと運用を根本的に変革できます。Copilot+ PCの要件を満たすには、デバイスに40 TOPS（1秒あたり1兆回の演算）以上の処理能力を持つNPU（ニューラル・プロセッサ・ユニット）、最低16GBのRAMと256GBのSSDストレージを搭載し、少なくとも1種類の生体認証セキュリティ認証をサポートしている必要があります。

Getacの新しいF120はこれらすべての基準を満たしています。強力なエッジAIを完全耐久性フォーム・ファクターに組み込むことで、厳しい環境での現場専門家の作業方法を変革します。最新のIntel® CoreTM Ultra 200Vシリーズ・プロセッサと最大48 TOPSの画期的なIntel® AI Boost NPUを搭載し、診断、画像処理、リアルタイム分析などのAI主導のタスクを加速し、ユーザが課題に迅速かつ効果的に対処できるようにします。

最大32GBのLPDDR5Xメモリ、2TBのPCIe NVMe SSDストレージ、Windows Hello顔認識のオプションを備えたF120は、シームレスなマルチタスクをサポートするように設計されており、安全なアクセス機能を提供し、要求の厳しいワークロードを処理する能力を備えているため、防衛、公共事業、現場業務など、エッジで高度なモバイルAIを必要とするミッションクリティカルな環境の専門家にとって理想的なツールとなります。

V120完全耐久性ノート・パソコン - AI対応コンバーチブルのパワフル・マシン 主要業界で長年にわたり実績のある導入実績を基に開発されたV120は、Getacのベストセラー・モデルであるV110をベースに開発されました。実環境からのフィードバックを反映させた洗練されたコンバーチブル・ヒンジ・デザインにより、タブレットのような外観を実現し、最前線で働くプロフェッショナルの進化するニーズに応えます。

V120の中核を成すのは、Intel® ArcTM GPUとIntel® Turbo Boostテクノロジーを統合したIntel® CoreTM Ultra 200Hシリーズ・プロセッサで、要求の厳しいアプリケーションで効率的なAIアクセラレーションとスムーズなマルチタスク処理を実現します。標準構成では、8GBのDDR5メモリと256GB PCIe NVMe SSDが搭載されており、さらに大容量が必要なユーザ向けに、64GB RAMと2TB SSDへのオプションのアップグレードも可能です。

より大型のディスプレイ、よりスマートなフォーム・ファクター F120とV120はどちらも、スマート・タッチとGetacの太陽光下でも視認性の高い技術を搭載し、前モデルの11.6インチから12.2インチにアップグレードされたより大きなLumiBondディスプレイを搭載しています。V120は1,000ニットの明るさを実現し、車両やモバイル・ワークステーション全体でクリアな視認性を実現します。直射日光の当たる屋外での使用が多い場合、F120は明るさを1,200ニットまで高めます。新しい狭額ベゼル・デザインにより、画面サイズが大きくなったにもかかわらず、両デバイスは前世代よりも薄く軽くなり、耐久性を損なうことなくモビリティが向上しました。

シームレスな接続性と堅牢なパフォーマンス 常時接続のフィールド・オペレーション向けに設計された両デバイスは、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4を搭載し、高速で安定したワイヤレス接続を実現します。両モデルともデュアルThunderbolt™ 4 Type-Cポートが標準装備されており、V120では周辺機器の柔軟性を高めるためにオプションの3番目のポートも提供されています。遠隔地で作業するユーザ向けの追加の接続オプションには、専用のGPSモジュール、4G LTE、5G Sub-6、デュアルSIM（Nano-SIM 4FFおよびe-SIM）が含まれます。

両方の新デバイスには、終日の生産性を実現するGetacのLifeSupportホットスワップ可能なバッテリ・テクノロジーも搭載されています。また、追加の大容量バッテリを使用すれば、充電設備から離れた場所でもさらに長時間の動作が可能です。また、標準でTPM 2.0を含む強力なデータ セキュリティ機能スイートが搭載されており、必要に応じてIntel vPro®テクノロジー、スマート・カード・リーダー、Absolute Persistence®などの追加のセキュリティ・オプションも利用できます。

ほとんどのGetacデバイスと同様に、F120とV120はMIL-STD-810HおよびIP66認定を受けており、-29°C～63°C（-20°F～145°F）の極端な温度範囲で動作できます。F120は最大6フィート（1.8メートル）の落下にも耐えられます。一方、V120は最大4フィート（1.2メートル）の落下にも耐えられ、衝撃を吸収する強化コーナーを備えているため、保護性能がさらに高まります。オプションの塩水噴霧試験認証とANSI/UL準拠により、両方のデバイスは腐食性、規制、および高リスク環境での使用に最適です。

主要産業における大きな効果を発揮

これらの強力かつ多用途な現場対応デバイスは、複数の業界の現場担当者が複雑なタスクを容易に実行できるように設計されています。防衛専門家は、F120の高度なデータ処理と広範な接続性を使用して、あらゆる車両をモバイル・コマンド・アンド・コントロール・センターに変えることができます。一方、V120のスリムな設計と柔軟なフォーム・ファクターは、プレッシャーのかかるシナリオでの重要なデータ収集に役立ちます。また、自動車エンジニアや技術者は、F120のAI機能を使用して複雑な診断を迅速に実行し、できるだけ早く車両を道路に戻すことができます。警察官や緊急対応要員などの公安従事者は、Getac Voiceアプリケーションと併せてV120のAI機能を利用することで、事件現場での目撃者のインタビューをリアルタイムで文字起こしし、音声を即座にテキストに変換して報告書を作成できます。目撃者はデバイスのタッチスクリーンを使用して報告書に署名することができます。

「現代の現場専門家は、さまざまな環境や状況で複雑な課題を解決し、高い生産性を促進するために信頼できるデバイスを必要としています。Getacでは、お客様が現在直面している課題を理解するだけでなく、これらの課題が時間の経過とともにどのように進化しているかを把握するためにお客様と緊密に連携し、当社の堅牢なソリューションがお客様の変化するニーズに引き続き応えられるようにしています」とGetac Technology Corporation社長のJames Hwang氏は述べています。「新しいF120とV120は、実績のあるパフォーマンスを基に、強力なAI機能、より大きな画面、耐候性機能をよりスリムで軽量なフォーム・ファクターに組み合わせ、現場の効率を最適化することで、基準をさらに引き上げました。」

F120とV120は10月に発売される予定です。

詳細については、www.getac.comをご覧ください

Getacについて

Getac Technology Corporationは、ノート・パソコン、タブレット、ソフトウェア、ボディ・カメラ、車載ビデオ・システム、デジタル証拠管理、エンタープライズ・ビデオ分析ソリューションを含む、AI対応の堅牢なモバイル技術とインテリジェント・ビデオ・ソリューションのグローバル・リーダーです。Getacのソリューションとサービスは、困難な環境にある現場の従業員に対して、比類ない体験を提供するように設計されています。現在、Getacは、防衛、公共安全、救急車、消防救助、公益事業、自動車、天然資源、製造、輸送、物流など、100か国以上のお客様にサービス提供をおこなっています。Getacは最近、2024年の「ニュースウィーク世界で最も信頼される企業（World's Most Trustworthy Companies）」に認定されました。詳細については、https://www.getac.comをご覧ください。Getac Industry blogにご登録いただくか、LinkedInやYouTubeでGetacをフォローしてください。

GetacおよびGetacのロゴは、Getac Holdings Corporationまたはその子会社の商標です。その他の商標は、すべて各所有者に帰属します。©2025 Getac Technology Corporation

（日本語リリース：クライアント提供）

