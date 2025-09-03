【高校生・受験生対象】九州歯科大学「2025学生相談会（@歯大祭）」10月25日（土）実施決定！

公立大学法人九州歯科大学

公立大学法人 九州歯科大学（キャンパス：福岡県北九州市、理事長・学長：粟野 秀慈）では、本学をより詳しく知って身近に感じてもらうことを目的として開催している「WEBオープンキャンパス」のプログラムの1つとして実施している、高校生・受験生を対象とした「2025学生相談会」を、九州歯科大学の大学祭「歯大祭」の1日目にあたる2025年10月25日（土）に、対面形式で実施することが決定しました！

普段の大学生活、歯大生の1日のスケジュール、大学の授業、受験勉強についてなど、高校生・受験生が気になることについて、本学の学生が"直接"お答えします！

概要は以下のとおりです。詳細な実施時間・予約方法については、決定次第、九州歯科大学ウェブサイト等にて改めて公表します！

九州歯科大学ウェブサイト :https://www.kyu-dent.ac.jp/WEBオープンキャンパスサイト :https://www.kyu-dent.ac.jp/admissions/opencampus/

【プログラム概要】

１．対象

高校生、受験生（保護者も同席可。ただし、保護者のみでの相談は不可。）

２．相談内容

（例）1日のスケジュール（大学での過ごし方）／合格体験談／アルバイトについて／授業の雰囲気／部活やサークルについて

３．実施日時

１０月２５日（土）（歯大祭１日目）

１２：１０～１７：００（予定）

4.実施場所

九州歯科大学 本館4階 テュートリアル演習室（交通機関をご利用ください。）

交通アクセスはこちら :https://www.kyu-dent.ac.jp/about/access5.申込方法

事前予約または当日受付（詳細は決定次第、公表いたします。）

【問い合わせ先】

詳細はこちら :https://www.kyu-dent.ac.jp/news/archives/1150

九州歯科大学 アドミッションセンター（学務部学生課内）

E-mail: gakusei@kyu-dent.ac.jp

TEL: 093-285-3011

【公立大学法人九州歯科大学について】

九州歯科大学は、全国にある歯学部、歯科大学の中で唯一の公立大学で、歯学科と口腔保健学科からなる「口腔医学の総合大学」です。私たちが考える歯学とは「口の健康」を通して、日々の生活を、幸せを支える医療です。歯学部並びに大学院歯学研究科において、歯学のプロフェッショナルの育成に取り組んでいます。また、併設する附属病院は1914年の開設以来、地域に密着した歯科の専門性を持った中核病院として歩み続けています。

＜ 概要 ＞

学校名：九州歯科大学

所在地：福岡県北九州市小倉北区真鶴2丁目6番1号

学長：粟野 秀慈

設立：1914年

ＨＰ：https://www.kyu-dent.ac.jp/