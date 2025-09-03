スポーツクラブ選手をモチーフにしたアクリルキーホルダーを販売

株式会社東海理化

株式会社東海理化（本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之夕 裕美）は、硬式野球部および女子ソフトボール部の選手をモチーフにした「選手アクリルキーホルダー」の販売を開始しました。売上の一部は、当社の社会貢献活動の一環として、災害支援や地域支援に活用される予定です。

本商品は、コロナ禍に感染防止のために社内で使用されていたアクリル板を回収・洗浄・再利用しており、廃棄物の削減と資源の有効活用を実現した、環境にやさしい商品です。購入いただくことで、当社スポーツクラブ活動の応援に加え、社会や環境への貢献にもつながります。

※本商品はグループ会社 東海理化 Smart Craftとの企画・制作商品です。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88570/table/253_1_2416f540246d5cde52021e5423d56f1b.jpg?v=202509031027 ]

【購入方法】

以下の申込フォーム、または試合会場にてご購入いただけます。

https://forms.office.com/r/YHcupCg1Gj

▼参考 東海理化公式ウェブサイト TR SPORTS関連ページ

https://www.tokai-rika.co.jp/trsports/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社東海理化 総務部広報室（0587-95-5211）