スカパーＪＳＡＴ、タレントマネジメントシステム 「タレントパレット」 で全員戦力化の実現に向けた人材育成・配置の高度化を加速

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード：4071）は、同社が提供するデータに基づく人材の活用、人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの企業で導入が進むシェアNO.1（*）のタレントマネジメントシステム 「Talent Palette（以下：タレントパレット）」 のスカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉 英一、以下：スカパーＪＳＡＴ）への導入事例を公開しました。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

スカパーＪＳＡＴは、アジア最多の17機の衛星を保有・運用し、衛星放送の 「スカパー！」 をはじめとするメディア事業と衛星通信サービスや衛星画像データ活用などを行う宇宙事業を展開しています。

スカパーＪＳＡＴでは、2030年に向けた収益目標の達成に向け、経営戦略として 「人的資本の強化」 を掲げています。

その実現には、人材の採用・育成、そして適材適所への配置を強化することが不可欠であり、新たな人事制度の浸透や社内に点在する人事情報の一元管理が課題となっていました。

こうした課題を解決するため、タレントマネジメントシステム 「タレントパレット」 を導入し、個人の人財カルテのダッシュボードや社員の能力開発シート、スキルチェックを通じて、社員の能力開発をはじめとした人材情報の可視化を進めています。

これにより、人材育成会議での活用や、中長期的な事業構造の変化を見据えた人材ポートフォリオの構築、そして全員戦力化の実現に向けた人材育成・配置の高度化に取り組まれます。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、人材戦略に必須となる採用から育成、配置、評価、抜擢・活躍までの機能をワンストップで提供し、人材情報を活用した科学的人事戦略を実現するタレントマネジメントシステムです。

当社では、これまで5,000社超のビッグデータ活用支援を行ってきた実績があり、そこで磨き上げたデータ活用技術のノウハウを活かしています。タレントパレットの導入法人数は約4,300社を超え（契約社数1,922社、2025年3月末時点）従来は管理するのみに留まっていた人材情報を分析し、そのデータを網羅的に活用することで経営層の意思決定を後押しします。

具体的には人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）までのデータを集約・活用することができます。これらのデータを分析することにより異動シミュレーションや研修まで含めた人材育成、テキストマイニングを活かした離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、あらゆる人事戦略においてデータを活用した科学的人事戦略を実現します。

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は 『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』 として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」 などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。さまざまな情報を 「見える化」 することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。