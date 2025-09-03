今週のゲストはクレイジーケンバンドの横山 剣氏 !! “時を語る” ラジオ番組『BEST ISHIDA presents TickTockTalk♪』

株式会社ベスト販売

時計専門誌『クロノス日本版』編集長 広田雅将 氏が時計を愛するゲストをお招きし、ゲストが愛する時計との出会いや、それにまつわる人生の転機などのエピソードを紐解き、ゲストがこれまで歩んできた「時」に耳を傾けるラジオ番組。

2025年9月6日と9月13日の2週にわたってお届けするのは、クレイジーケンバンドの横山剣氏です。愛用時計と時計に関して忘れられない思い出やエピソードについて語ります。ぜひお聴きください♪

プロフィール

クレイジーケンバンドのリーダー兼ボーカルで横浜出身のミュージシャン。昭和歌謡、ソウル、ファンク、ラテンなど多彩な音楽を融合し、独特の歌唱とユーモラスなトークでファンを魅了。作詞作曲やプロデュースも手がける。

ラジオ番組 BEST ISHIDA presents 『TickTockTalk♪』とは

クロノス日本版 広田編集長との熱い時計談義を通じて、時計の選び方や魅力を発信し、ゲストの方々の時計愛や時計ヒストリーなど他では聞けない時計を通じての思い出話など新たな視点でお届けします。

この番組は、時計ファンだけでなく、文化や伝統に興味を持つ方々にも必聴の内容となっています。

アフタートークは後日、YouTubeに配信されます。

